DHA ANKARA - Çavuşoğlu: Suriye'de ateşkes, her an olabilir (1)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, A Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Suriye'de ateşkesin her an olabileceğini belirten Çavuşoğlu, "Suriye'de ateşkes, her an olabilir. Yılbaşından önce biz bunu tamamlamayı düşünüyoruz. Liderler iradeyi ortaya koydu. Uzmanlarımız sürekli müzakere ediyoruz muhalefet ile Rusları bir araya getirdik. Rejimin garantisi Rusya olacak. Rejim ile aynı anlaşmayı Rusya imzalayacak Rusya bunun garantörü olacak ateşkesin ihlal edilmemesi ülke geneline yayılması için. Hangi grupların Astana'ya gideceğine Ruslar ile bu anlamda bir anlaşma yapmak üzereyiz" diye konuştu.

Haber: ANKARA, ()