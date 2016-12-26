DHA ANKARA - Çavuşoğlu'ndan Rus mevkidaşı Lavrov'a taziye telefonu

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u telefonla arayarak, dün Rusya Savunma Bakanlığı'na ait uçağın Karadeniz'e düşmesi sonucunda yaşanan can kayıplarından ötürü duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Lavrov'a taziyelerini sundu. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Doha'da bulunan Bakan Çavuşoğlu, Lavrov'la yaptığı telefon görüşmesinde, Katar'daki Suriye temasları hakkında Rus mevkidaşına bilgi verdi.
Haber: ANKARA, ()
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u telefonla arayarak, dün Rusya Savunma Bakanlığı'na ait uçağın Karadeniz'e düşmesi sonucunda yaşanan can kayıplarından ötürü duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Lavrov'a taziyelerini sundu. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Doha'da bulunan Bakan Çavuşoğlu, Lavrov'la yaptığı telefon görüşmesinde, Katar'daki Suriye temasları hakkında Rus mevkidaşına bilgi verdi.