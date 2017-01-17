DHA ANKARA - Çavuşoğlu'ndan Astana açıklaması: YPG, Astana'da yer almayacak, izin vermeyiz

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Astana süreciyle ilgili "ABD'nin katılması konusunda Rusya ile hemfikiriz. Şu anda BM'nin, Türkiye'nin, Rusya'nın, İran'ın ve ABD'nin katılması kesin gibi. YPG kesinlikle Astana'da yer almayacak. Bir terör örgütünün müzakere masasında olmasını kabul edemeyiz. Buna da izin vermeyiz. Terör örgütü masada olamaz" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara'da Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nda yapılan toplantıya katıldı. Basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, 20 Ocak'ta katılacağı ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın yemin töreniyle ilgili "Henüz yeni seçilen başkan ve ekibi görevi devralmadı. 20'sinde devralacaklar. Yemin töreni dahil birçok etkinlikler var. Bir organizasyon komitesi kurmuşlar. Bu organizasyon komitesi bizi birçok etkinliğe katılmamız için davet etti. Yemin töreninin hangi kısmına katılacağız, onu gittiğimiz zaman göreceğiz. Katılacağımız toplantılarda, görevi devralacak, yeni yönetimde yer alacak seçilmiş başkanın yakın ekibi de olacak. Buralarda kendileriyle de görüşme imkanımız olacak. Henüz görevi devralmadıkları için ikili görüşmeler yapmak mevcut yönetime karşı doğru olmaz. Önümüzdeki süreçte nasıl hareket edeceğiz, ne yapacağız, nasıl görüşeceğiz; bunları yeni göreve gelecek dostlarımızla ele alma fırsatı bulacağız. Böyle bir davet aldık, katılıyoruz" diye konuştu.

"MUHALEFETİN ATEŞKESE UYMASI İÇİN GEREKLİ TELKİNLERDE BULUNUYORUZ"

Astana süreci ve ABD'nin Astana görüşmelerine katılım durumuyla ilgili kendisine yöneltilen soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, "Astana'yı 23'ünde gerçekleştirmek istiyoruz. 23 öncesi de uzmanlar yine bir araya gelecek. Türkiye, Rusya, İran bir araya gelecek. Maalesef halen rejim ve bazı gruplar tarafından ihlallerin olduğunu görüyoruz. Hava saldırıları da yer yer oluyor. Dünkü telefon görüşmemizde dostum Lavrov'a da bunu tekrar hatırlattım. Siz de garantör üzerinize düşeni yapın. Özellikle rejimin imzaladığı mutabakat belgesinin garantörü Rusya. Herkes üzerine düşeni yapsın. Biz de üzerimize düşeni yapıyoruz. Muhalefetin ateşkese uyması için gerekli telkinlerde bulunuyoruz" dedi.

"ABD'NİN KATILMASI KONUSUNDA RUSYA İLE HEMFİKİRİZ"

YPG'nin Astana görüşmelerinde kesinlikle yer almayacağını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki süreçte Astana'nın gerçekleşmesi için gerekli hazırlık çalışmalarını sürdürüyoruz. ABD'nin katılması konusunda biz hemfikiriz Rusya ile o konuda bir sıkıntı yok. Şu anda BM'nin, Türkiye'nin, Rusya'nın, İran'ın ve ABD'nin katılması kesin gibi. Bu ülkelere davet gidecek. Diğer taraftan YPG kesinlikle Astana'da yer almayacak. Bir terör örgütünün müzakere masasında olmasını kabul edemeyiz. Buna da izin vermeyiz. Bu konudaki hassasiyetimizi dostumuz Rusya da çok iyi biliyor. Böyle bir ısrarları da yok. Terör örgütleri müzakere yapamaz. Teröre devam eden grupların sistemin içinde yer alması mümkün değil. Tam tersine terör örgütlerini bizim yok etmemiz lazım. Böyle bir terör örgütü masada olamaz"

'REİNA SALDIRGANI' AÇIKLAMASI: TERÖRİSTİ CANLI YAKALADILAR Kİ SALDIRININ ARKASINDA NE VAR, ÖĞRENEBİLELİM

Reina saldırganının yakalanmasıyla ilgili Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şu açıklamalarda bulundu: "Bu konu tüm boyutlarıyla beraber İçişleri Bakanlığı'mız, istihbaratımız, ilgili kurumlarımızın iş birliği çerçevesinde inceleniyor. Takip ediliyor. Bu terörist, 39 kişiyi katleden terörist yakalandı. Elbette buradan elde edilecek bilgiler vardır. Tüm bu konulardaki açıklamaları İçişleri Bakanı'mız Süleyman Soylu olmak üzere başta ilgili kurumlarımız yapar. Emniyetimiz, istihbaratımız yapar. Dolayısıyla bırakalım, çalışmalar tamamlansın. Arkadaşlarımız kamuoyunu bilgilendirsin. Ben özellikle başta çok değerli İçişleri Bakanı'mız Süleyman Soylu'yu ve emniyet teşkilatımızı, istihbaratımızı bir kere daha tebrik ediyorum. Titiz bir çalışma yürüttüler. Teröristi özellikle canlı yakaladılar ki saldırının arkasında ne var, bunu daha iyi öğrenebilelim"

Haber: Bahar DEMİREL / ANKARA, ()