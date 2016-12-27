DHA ANKARA - Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif'le görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Suriye ve Irak'taki gelişmeler ele alındı.
Haber: ANKARA, ()
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Suriye ve Irak'taki gelişmeler ele alındı. Haber:...
27 Aralık 2016 Salı 17:28
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Suriye ve Irak'taki gelişmeler ele alındı.
Haber: ANKARA, ()
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