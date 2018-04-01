Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155 gözaltı, 212 bin TL ceza
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155...
Eruh'ta üs bölgesine terör saldırısı, çok sayıda şehit ve yaralılar var
Eruh'ta hain saldırı, 6 ŞEHİT...
Bayburt'ta minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü, yaralılar var
Minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü,...
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi...

DHA ANKARA  -Çavuşoğlu: 3 milyondan fazla mülteciye kucak açabiliyorsak Ahmet Yesevi sayesindedir

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, “Bugün 3 milyondan fazla mülteciye kucak açabiliyorsak, Afrika’dan Uzak Doğu’ya, 5 Kıtada 170’e yakın ülkeye dostluk elini uzatabiliyorsak, işte bu Hoca Ahmet Yesevi’den günümüze gönül erlerinin...

DHA ANKARA  -Çavuşoğlu: 3 milyondan fazla mülteciye kucak açabiliyorsak Ahmet Yesevi sayesindedir

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, “Bugün 3 milyondan fazla mülteciye kucak açabiliyorsak, Afrika’dan Uzak Doğu’ya, 5 Kıtada 170’e yakın ülkeye dostluk elini uzatabiliyorsak, işte bu Hoca Ahmet Yesevi’den günümüze gönül erlerinin 11’nci yüzyıldan itibaren bu topraklarda yeşerttiği değerlerin köklülüğü ve gücü sayesindedir” dedi.
Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'nın 4’üncüsü düzenlenen "Hoca Ahmet Yesevi'den Günümüze Gönül Erenleri" programı Ankara MEB Şura Salonu’nda gerçekleştirildi. Programa, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir ve çok sayıda davetli katıldı. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, programda yaptığı konuşmada, “Bugün Batı, çoğulculuk, barış, hümanist değerler gibi değerlerin arayışında iken, Anadolu’da sevginin, merhametin tohumları yüzyıllar öncesinde çoktan filiz vermeye başlamıştı. Ülkemizin manevi ve tarihî kimliğinin bir ilmek gibi dokunmasında bu gönül insanlarının çok emeği vardır. Onların hayatı, kişiliği, düşüncesi, bu topraklarda asırlardır kök salmıştır. Bugün 3 milyondan fazla mülteciye kucak açabiliyorsak, Afrika’dan Uzak Doğu’ya, 5 kıtada 170’e yakın ülkeye dostluk elini uzatabiliyorsak, işte bu Hoca Ahmet Yesevi’den Günümüze Gönül Erlerinin 11’nci yüzyıldan itibaren bu topraklarda yeşerttiği değerlerin köklülüğü ve gücü sayesindedir” dedi.
‘250 ŞEHİDİMİZİ BÖYLE DEĞERLENDİRİYORUZ’
Çavuşoğlu, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olarak da değerlendirmesinde, “FETÖ’cü teröristlerin 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı, birlik ve beraberlik gösterebilmişsek, içimizdeki Ahmet Yeseviler, Mevlanalar, Yunuslar sayesindedir. En başta 250 şehidimizi biz böyle değerlendiriyoruz. FETÖ’cülerin gasp ettiği tanka tüfeğe karşı duran milletimizin her bir ferdi bu kadim ve güçlü ruhun sahibidir. Mezhep fitnesi üzerinden, etnik tahrikler üzerinden, kadim müştereklerimizi yok etme niyeti üzerinden yayılmaya çalışılan ayrılık rüzgârları, şayet biz bu mübarek zatların yolundan gittiğimiz müddetçe asla etkili olamayacaktır” diye konuştu.
‘BİZ BİRİZ, TEK YUMRUĞUZ’
Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir ise konuşmasında, “Hiç kimseye kin tutmadık. Zaman zaman zorluklarla karşılaşsak da 21’nci yüzyılda sevgi, kardeşlik için mücadele verdik. Günümüzde sadece Müslüman aleminde savaş var. Bizi Türk, Kürt, Alevi, Sünni diye ayırmaya çalışan Avrupa'daki bazı ülkeler ve maşaları Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışıyor. 15 Temmuz'da ellerinden geleni yaptılar ama yüce Türk milleti ilk günden itibaren dik durdu. Biz biriz, tek yumruğuz. Bugüne kadar biz bu coğrafyada birbirimize kız alıp vermişiz. Afrin'de askerimiz Türkiye'nin huzuru için operasyon yapıyor, bazı akademisyen ve siyasiler de dil uzatıyor. Bu ülkede yaşayan, havasını soluyup, suyunu içen ve askere dil uzatanlar alçaktır” dedi. Programda daha sonra Bulgaristan, Kosova, Makedonya ve Beş Bacılar semah grupları ile bazı sanatçılar sahne aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
------------------------------
- Davetlilerden görüntü
- Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir konuşması
- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu konuşması
- Detaylar

Haber:Muhammet BAYRAM/ANKARA, ()

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314