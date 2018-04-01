DHA ANKARA  -Çavuşoğlu: 3 milyondan fazla mülteciye kucak açabiliyorsak Ahmet Yesevi sayesindedir

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, “Bugün 3 milyondan fazla mülteciye kucak açabiliyorsak, Afrika’dan Uzak Doğu’ya, 5 Kıtada 170’e yakın ülkeye dostluk elini uzatabiliyorsak, işte bu Hoca Ahmet Yesevi’den günümüze gönül erlerinin 11’nci yüzyıldan itibaren bu topraklarda yeşerttiği değerlerin köklülüğü ve gücü sayesindedir” dedi.

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'nın 4’üncüsü düzenlenen "Hoca Ahmet Yesevi'den Günümüze Gönül Erenleri" programı Ankara MEB Şura Salonu’nda gerçekleştirildi. Programa, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir ve çok sayıda davetli katıldı. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, programda yaptığı konuşmada, “Bugün Batı, çoğulculuk, barış, hümanist değerler gibi değerlerin arayışında iken, Anadolu’da sevginin, merhametin tohumları yüzyıllar öncesinde çoktan filiz vermeye başlamıştı. Ülkemizin manevi ve tarihî kimliğinin bir ilmek gibi dokunmasında bu gönül insanlarının çok emeği vardır. Onların hayatı, kişiliği, düşüncesi, bu topraklarda asırlardır kök salmıştır. Bugün 3 milyondan fazla mülteciye kucak açabiliyorsak, Afrika’dan Uzak Doğu’ya, 5 kıtada 170’e yakın ülkeye dostluk elini uzatabiliyorsak, işte bu Hoca Ahmet Yesevi’den Günümüze Gönül Erlerinin 11’nci yüzyıldan itibaren bu topraklarda yeşerttiği değerlerin köklülüğü ve gücü sayesindedir” dedi.

‘250 ŞEHİDİMİZİ BÖYLE DEĞERLENDİRİYORUZ’

Çavuşoğlu, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olarak da değerlendirmesinde, “FETÖ’cü teröristlerin 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı, birlik ve beraberlik gösterebilmişsek, içimizdeki Ahmet Yeseviler, Mevlanalar, Yunuslar sayesindedir. En başta 250 şehidimizi biz böyle değerlendiriyoruz. FETÖ’cülerin gasp ettiği tanka tüfeğe karşı duran milletimizin her bir ferdi bu kadim ve güçlü ruhun sahibidir. Mezhep fitnesi üzerinden, etnik tahrikler üzerinden, kadim müştereklerimizi yok etme niyeti üzerinden yayılmaya çalışılan ayrılık rüzgârları, şayet biz bu mübarek zatların yolundan gittiğimiz müddetçe asla etkili olamayacaktır” diye konuştu.

‘BİZ BİRİZ, TEK YUMRUĞUZ’

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir ise konuşmasında, “Hiç kimseye kin tutmadık. Zaman zaman zorluklarla karşılaşsak da 21’nci yüzyılda sevgi, kardeşlik için mücadele verdik. Günümüzde sadece Müslüman aleminde savaş var. Bizi Türk, Kürt, Alevi, Sünni diye ayırmaya çalışan Avrupa'daki bazı ülkeler ve maşaları Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışıyor. 15 Temmuz'da ellerinden geleni yaptılar ama yüce Türk milleti ilk günden itibaren dik durdu. Biz biriz, tek yumruğuz. Bugüne kadar biz bu coğrafyada birbirimize kız alıp vermişiz. Afrin'de askerimiz Türkiye'nin huzuru için operasyon yapıyor, bazı akademisyen ve siyasiler de dil uzatıyor. Bu ülkede yaşayan, havasını soluyup, suyunu içen ve askere dil uzatanlar alçaktır” dedi. Programda daha sonra Bulgaristan, Kosova, Makedonya ve Beş Bacılar semah grupları ile bazı sanatçılar sahne aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Davetlilerden görüntü

- Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir konuşması

- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu konuşması

- Detaylar

Haber:Muhammet BAYRAM/ANKARA, ()