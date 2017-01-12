DHA ANKARA - Çatı davasında dinlenen tanıktan Reina saldırısı iddiası

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan soruşturma kapsamında açılan FETÖ Çatı Davası'nın görülmesine Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen ve örgütün Gürcistan yapılanmasında önemli görevler üstlenen Hayati Küçük, "Adım gibi eminin İstanbul'daki Reina saldırısının başında da sonunda da lojistik desteğini FETÖ yapmıştır" dedi.

Aralarında Fetullah Gülen, Hidayet Karaca, Ekrem Dumanlı, Mehmet Hanefi Sözen, Hamdi Akın İpek'in de bulunduğu 7'si tutuklu 73 şüphelinin yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Duruşmanın sabahki oturumda dinlenen tanık Hayati Küçük, örgütten ayrılma sürecini anlattıktan sonra "Yapılan her şey bu yapının çıkarına. Yapıya zarar gelmesin diye olduğumuzdan farklı gözükmemiz isteniyordu. Gürcistan'da bir toplantıda gözyaşları içinde şarap içtim. Orada bize 25 yıldır Cuma namazı kıldırılmadı. Bu yapı bize Peygamberimizin adını unutturdu" diye konuştu.

DÜNYANIN BİRÇOK ÜLKESİNDE FETÖ'CÜ POLİSLER YETİŞTİRİLDİ

FETÖ'nün Türkiye'deki yapılanmasının temizlenmesiyle tehlikenin geçmeyeceğini belirten Küçük, şöyle konuştu: "Asıl güç yurt dışında. Bazı ülkelerde FETÖ dışında bir güç tanınmıyor. Örneğin Kuzey Irak'ta, Afrika da birçok ülkede sadece onun sözü ve adı geçerliydi. Kırgızistan'da okullarda 25. mezunlar verildi. Birçok ülkenin dış işlerinde bu okullardan mezunlar var. Bakan, istihbarat başkanı oldular. Sadece burada değil birçok ülkede FETÖ'cü polisler yetiştirildi. Asıl tehlike bunlar. Türkiye'dekileri temizlemekle tehlike bitmiyor. Zekeriya Öz'ün Gürcistan üzerinden elini kolunu sallayarak gitmesini sağlayan da bu ülkelerdeki yapılanmalar" diye konuştu.

Küçük, FETÖ'nün PKK, DHKP/C gibi örgütlere de el attığını iddia ederek, "Yurt dışında bazı ülkelerde mafya örgütlenmeleri bu yapıdan çekiniyor. Çünkü birçok kurumu ele geçirmiş. O ülkelerin mafya yapıları da FETÖ'ye muhtaç. Bu yapıların faaliyetlerinde alakalılar. İstanbul'daki Reina saldırısını adım gibi eminin başında da sonunda da lojistik desteği bu yapı sağlamıştır"



ÇIKMAK İSTEYENLER ÇIKAMAYOR

İfadesinde 'Kırgızistan'da FETÖ'cü olmayan müftü' yok diyen Küçük, şöyle devam etti: "Yurt dışında okullarda çalışan birçok kişi bu yapıdan ayrılmak istiyor ancak korkudan ayrılamıyor. Bunların çoğu esaret altında. Ülkelerine gelemiyorlar. FETÖ'yü sevdiklerinden değil, korkularından. Cezaevinde bulunanlardan konuşmak isteyenler tehdit ediliyor. Bazıları kendini neden asıyor? Bunların dışarıda eşleri, anneleri çocukları var. Ben onlara acıyorum. Bunlar yakın zamanda kendi insanlarına suikast düzenleyecekler"

Küçük, ifadesinde casusluk ve kara para aklama işinin FETÖ'nün en iyi yaptığı iş olduğunu da belirterek, "Bunların mesleği casusluk. Uluslararası bir casusluk kurumu olsa bunun başındaki Fetullah Gülen olurdu" iddiasında bulundu.

ALAADDİN KAYA İLE TANIK ARASINADA TARTIŞMA

Küçük, ifadesinde FETÖ'nün en küçük adımını atarken bile istişare yaptığını, alınan kararların tamamının istişare sonrası uygulandığını söyledi. 15 Temmuz sonrası yurt dışına kaçanların örgütün önemli isimleri olduğunu ve kaçırılması gereken ve Türkiye'de kalan isimlerin istişare sonrası belirlendiğini iddia eden Küçük, "Alaaddin Kaya'nın burada bulunmasına şaşırdım" dedi.

Bunun üzerine söz alan Alaaddin Kaya, tanığın kendisini peşinen suçlu saydığını belirterek, sorular sordu. Tanık Küçük ile Alaaddin Kaya arasında yaşanan tartışma mahkeme başkanının araya girmesiyle sonlandı.

Haber: Özkan ARSLAN / ANKARA, ()