DHA ANKARA- Çalışma Bakanı Sarıeroğlu KPDK toplantısına katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında, Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı yapıldı.
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-Toplantıdan genel ve detaylar
ANKARA ()
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında, Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı yapıldı. Görüntü dökümü -Toplantıdan genel ve detaylar ANKARA ()
29 Mart 2018 Perşembe 18:16
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında, Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı yapıldı.
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-Toplantıdan genel ve detaylar
ANKARA ()
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