DHA ANKARA- Bülent Tezcan: Genel Başkanımız Cumartesi günü Hatay’da incelemelerde bulunacak

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki Cumartesi günü Hatay sınırına gideceğini açıkladı. Tezcan, ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki Perşembe Günü İYİ Parti’yi ziyaret edeceğini bildirdi.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, MYK sonrasında parti binasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bülent Tezcan Erzincan Kemaliye’de bir şehit olduğunu belirterek rahmet dileklerinde bulundu. CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun 300 gündür ‘rehin’ olduğunu savunan Bülent Tezcan Anayasa Mahkemesinin hala bir karar vermediğini söyledi.

10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla emniyet mensuplarının gününü kutlayan Bülent Tezcan “O çalışma şartları karşılığına aldıkları maaş yetersiz. Örgütlenme imkanlarının önü kesiliyor. Sorunlarının çözülmesini bekliyoruz. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerekir. 3600 ek göstergenin polislere verilmesi lazımö dedi. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi sorununun devam ettiğini bildiren Bülent Tezcan “Haftasonu iki önemli büyük miting yapıldı şeker fabrikalarının satışına karşı. Şeker İş Sendikası Genel Başkanı, ‘bu fabrikaların satışında şu anda 102 milyon dolar kayıp var’ diyor. Bu açıklamaları incelemeye değer. Dikkate alın sözlerini. Değerinin altına satılması kabul edilebilir değil şeker fabrikalarının. Satışa karşı mücadelemiz devam edecekö diye konuştu.

"KAZANCININ HER KURUŞUNU MİLLETİN BİLMEYE HAKKI VAR"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ithafen “Devletten aldığı maaştan başka kazancı olmayanla ana muhalefet partisi temsil edilmezö dediğini savunan Bülent Tezcan şöyle konuştu:

"Biz gelirinin her kuruşunun içerisinde alınteriyle helal kazanılmış emekli maaşıyla nasıl yaşanacağını anlamalarını beklemiyoruz. Harama alışmış olanlar haramdan gelir etmeye alışmış olanlar genel başkanımızın devletten aldığı helal gelirle yaşamasını anlayamazlar. Zaten anlamalarını beklemiyoruz. Haramla servet biriktirenlerin, Man Adası Haram ticareti hala açıklayamadılar, açıklamalarını bekliyoruz. Haram ticaretin izahını bekliyoruz Sayın Erdoğan. Yakınların akrabaların bir paundluk şirketle 15 milyon dolarlık ticareti nasıl yaptı. Bu haram ticaretin izahını millet bekliyor. Ne sattınız. Bu şirketin bilançosu geliri neydi. Ne kadar vergi ödedi. Sen pazar yerinde domates satan pazarcı esnafı değilsin. Kazancının her kuruşunu milletin bilmeye hakkı var."

"TÜRKİYE İKİ SİYASETÇİ TABLOSUYLA KARŞI KARŞIYA"

Türkiye’nin iki siyasetçi tablosuyla karşı karşıya olduğunu ileri süren Tezcan şunları kaydetti: "Bir tarafta bir siyasetçi çıkıp üniversite öğrencilerine hitap ederken soğuk savaş döneminin öfke diliyle konuşuyor. Vatan haini diyor. Komünistsiniz diyor. En kaliteli üniversitelerinde okuyan öğrencileri, Boğaziçi üniversite öğrencilerini hedef gösterdi yargıya talimat verdi savcılar hakimler hukukçu olduklarını unutup siyasetin talimatıyla harekete geçiyorlar. Bir başka fotoğrafı da geçen hafta gördük. ODTÜ öğrencileri okula giderken yolda görüp arabasına alıp okula götüren lider. O kim, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Öğrencilerin yüzü gülüyor. İki lider arasındaki fark. Terörle mücadele konusunda da iki ayrı lider görüntüsü. Birincisi ‘PKK’ya ilişmeyin’ diye valililere talimat veren lider. Kim AK Parti Genel Başkanı Erdoğan. Diğeri PKK’nın pusu kurduğu bir lider. Suikast düzenlediği Lider Kemal Kılıçdaroğlu. Birisi tek adam rejimi ve diktatörlüğü temsil eden öbürü milletin aydınlık yüzünü temsil eden, Türkiye’yi temsil eden bir lider var."

"GENEL BAŞKANIMIZ CUMARTESİ GÜNÜ HATAY’DA"

Bülent Tezcan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderlerle ne zaman görüşeceği sorusuna "Perşembe günü saat 10.30’da İYİ Parti’yi ziyaret edeceğizö diye yanıt verdi. Tezcan, Kılıçdaroğlu’nun Hatay ziyaretinin önümüzdeki Cumartesi gerçekleşeceğini bildirerek “Hatay programı Cumartesi günü. Hatay’ı ziyaret edecek. Reyhanlı, Kırıkhan ve Hatay çevresinde incelemelerini sürdürecek" dedi.

