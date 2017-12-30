DHA ANKARA- Bugüne kadar en yüksek personel katılımı ile 'Türkiye Güven Huzur Uygulamaları-9' gerçekleştirildi

80 bin 757 personel katıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirmelerinin sağlanması, başta asayiş, narkotik ve terör olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla dün 81 il genelinde eş zamanlı olarak 'Türkiye Güven Huzur Uygulamaları'nın 9'uncusu gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Sahil Güvenlik Komutan Vekili Tuğamiral Bülent Olcay, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları ve birçok birim amiri tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezinden canlı olarak takip edildi.

Bugüne kadar en yüksek personel katılımı ile gerçekleştirilen uygulamaya asayiş, terör, çevik kuvvet, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, trafik, narkotik, deniz ve havacılık şubelerinden toplam; 14 bin 584 ekip, 305 dedektör köpek, 33 hava aracı, 70 deniz aracı, 80 bin 757 personel katıldı.

Vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirmelerinin amaçlandığı uygulama şehir giriş çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 4 bin 315 nokta ve 14 bin 574 umuma açık yerde gerçekleşti. Uygulama sonucunda; 590 bin 980 kişi kontrol edildi. 1187 aranan şahıs yakalandı, 236 kişi gözaltına alınırken 21 bin 335 şahıs hakkında ise adli-idari işlem uygulandı. 165 bin 143 araç kontrol edilerek 117 aranan araç yakalandı, 10 bin 101 araca cezai işlem uygulandı ve 1266 araç ise trafikten men edildi.

19 bin 485 iş yeri kontrol edilerek 434 iş yerine cezai işlem uygulandı. 53 iş yerine ise kapatılma işlemi yapıldı.

59 adet tabanca, 54 adet av tüfeği, 1058 adet mermi, 33 adet kesici delici alet, 42 adet kurusıkı tabanca, 67 gr eroin, 4kg 691,70 gr esrar, 11,50 gr sentetik kannabinoid, 5 kök kenevir bitkisi, 6 adet captagon, 15.746 paket kaçak sigara, 1.263 lt kaçak içki, 8 adet kaçak telefon ve 4 adet tarihi eser ele geçirildi.

Polis, Jandarma ve Sahil Güvelik güçlerinin 81 ilde aynı anda büyük bir uyum ve koordine içerisinde hassasiyetle gerçekleştirdiği 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması-9' başarıyla tamamlandı.

Görüntü dökümü

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(ANKARA)

-Kontrollerden görüntü

-Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezinden görüntü

-detaylar

(İSTANBUL-ŞİŞLİ)

-Şişli'de denetim noktasından genel görüntü

-Gelen araç araması

-GBT Sorgulaması

-Araç içindekilerin üst araması

-Helikopter görüntüsü

-Genel ve detaylar

(BURSA)

-Uygulamadan görüntüler

-Emniyet Müdürü Osman Ak'ın uygulama hakkında bilgi alması

-Osman Ak'ın vatandaşlarla sohbet etmesi

-Detaylar

(KAHRAMANMARAŞ)

- Polislerin kafeye girmesi

- Vatandaşların çantalarının aranması

- Sokardaki polisler

- Araçların durdurulması

- Araçlarda arama yapılması

- Bıçak çıkması

- Bıçağın sahibinin polis otosuna bindirilmesi

- Zırhlı polis aracı

- Araçtan yedek plaka çıkması

- Vatandaş ile röp.

- Bagajı mandalina dolu otomobil

Haber: ANKARA - İSTANBUL - BURSA - KAHRAMANMARAŞ ()