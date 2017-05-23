DHA ANKARA- 'Bu darbe girişimini tamamen FETÖ'cüler yaptı diyemem'

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili 221 sanığın yargılandığı davada savunmasını yapan sıkıyönetim mesajlarında imzası bulunan Kurmay Albay Cemil Turhan, "TSK içinde 3 farklı ekip var. Darbe girişimini sadece FETÖ'cülerin yaptığını söyleyemem" dedi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsündeki duruşma salonunda görülen duruşmada, Ali Yazıcı'nın ardından darbe girişimi sırasında General/Amiral Şube Müdürü olan Kurmay Albay Cemil Turhan savunmasını yaptı. Sıkıyönetim direktifleri ve mesajlarında imzası bulunduğu iddia edilen Cemil Turhan, Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler'in emri ve üssü olan Tuğgeneral Mehmet Patrigöç'ün bilgisi dahilinde mesajları çektiğini söyledi. Suçlamaları kabul etmeyen Turhan, aldığı emirler

doğrultusunda yayınladığı 5 mesaj dışında, darbe girişiminde bulunmadığını ve kesinlikle silah kullanmadığını, FETÖ üyesi olmadığını belirtti.

MUHARREM KÖSE'Yİ ARADIĞINI KABUL ETTİ

15 Temmuz darbe girişimi gecesi eski Genelkurmay Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse'yi aradığını itiraf eden sanık Turhan, "Muharrem Köse'yi çağırmam istendiği için aradım. Ancak, 'darbe oldu sen de Adli Müşavir oldun' şeklinde bir konuşmam olmamıştır" dedi.

ALİ YAZICI'NIN BAŞYAVER ADAYLIĞININ TEKLİF EDEN HULUSİ AKAR'DIR

Sanık Turhan, Ali Yazıcı'nın Cumhurbaşkanlığı başyaverliğine atandığında Kara Kuvvetleri Komutanı Hulusi Akar'ın olduğunu ve Yazıcı'nın Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na komutan olarak atanması beklenirken, Akar'ın tavsiyesiyle Başyaver olarak atandığını söyledi.

TSK İÇİNDE 3 FARKLI EKİP VAR

Turhan, mahkeme başkanın "Bu darbeyi kim yaptı, sizin görgünüze göre hangi isimler vardı?" sorusuna, "Bir darbe girişimi oldu. Ama bu darbe girişimini tamamen FETÖ'cüler yapmıştır diyemem. Çünkü TSK içerisinde farklı ekipler vardır. Bu ekipler içinde muhafazakar yönü ağır basan bir ekip var. Bu ekip genelde FETÖ'cü olarak anılır" diye cevapladı.

Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA,()