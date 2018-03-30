DHA ANKARA- Bozdağ: Umarız Fransa, rasyonel olmayan böyle bir adımı atmaz

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, tweettır hesabından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarını eleştirerek, "Fransa'nın PYD/YPG/YPJ terör örgütlerine destek garantisi vermesi ve bu yöndeki açıklaması; alenen teröre,terör örgütlerine ve teröristlere destektir, terör örgütlerini meşrulaştırma çabasıdır, Türkiye'ye saldıran terör örgütleriyle açıkça işbirliği ve dayanışmadır. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da 'Kürtlere destek garantisi verdik' açıklaması altında PYD/YPG terör örgütlerini gizleyemez. Umarız Fransa, rasyonel olmayan böyle bir adımı atmaz. Terör örgütlerine dost olan,Türkiye'nin dostluğunu kaybeder" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, tweettır hesabından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarına ilişkin şu paylaşımlarda bulundu: "Fransa’nın PYD/YPG/YPJ terör örgütlerine destek garantisi vermesi ve bu yöndeki açıklaması; alenen teröre,terör örgütlerine ve teröristlere destektir, terör örgütlerini meşrulaştırma çabasıdır, Türkiye’ye saldıran terör örgütleriyle açıkça işbirliği ve dayanışmadır. Terör örgütlerini desteklemek/meşrulaştırmak, terör örgütleriyle işbirliği ve dayanışma kabul edilemez. Türkiye, terör örgütleriyle mücadelede kararlıdır. Terör örgütlerine destek olan, Türkiye’nin desteğini kaybeder.

UMARIZ FRANSA, RASYONEL OLMAYAN BÖYLE BİR ADIMI ATMAZ

Terör örgütleriyle Türkiye’ye karşı işbirliği ve dayanışma içine giren ve teröristlerle birlikte Türkiye’ye saldıranlar, teröristlerle aynı muameleyi görürler, teröristler gibi Türkiye’nin hedefi olurlar. Umarız Fransa, rasyonel olmayan böyle bir adımı atmaz.

FRANSA CUMHURBAŞKANI 'KÜRTLERE DESTEK GARANTİSİ VERDİK' AÇIKLAMASI ALTINDA TERÖR ÖRGÜTLERİNİ GİZLEYEMEZ

Terör örgütlerinin dostluğunu Türkiye’nin dostluğuna tercih edenler ile Türkiye ile işbirliği ve dayanışma yerine terör örgütleriyle işbirliği ve dayanışma içine girenler;eninde sonunda dostları terör örgütleriyle birlikte kaybedeceklerdir. Nasıl ki ABD’nin PYD/YPG’yi SDG adıyla gizleyemedi ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da 'Kürtlere destek garantisi verdik' açıklaması altında PYD/YPG terör örgütlerini gizleyemez. Mızrak çuvala sığmıyor. Türkiye terör örgütleriyle Afrin’de ve her yerde anladıkları dilden konuştuğu gibi bundan sonrada anladıkları dilden konuşmaya, inlerine girmeye ve tuzaklarını başlarına geçirmeye devam edecektir.

TERÖRE BİR KEZ DAHA LANET OLSUN

İstanbul Adalet Sarayı’nda görevinin başında iken teröristlerce şehit edilen merhum Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz’ı şehadetinin sene-i devriyesinde bir kez daha rahmet, minnet ve dua ile anıyoruz.Mekanı cennet olsun... Teröre bir kez daha lanet olsun."



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