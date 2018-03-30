Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eruh'ta üs bölgesine terör saldırısı, çok sayıda şehit ve yaralılar var
Eruh'ta hain saldırı, 6 ŞEHİT...
Bayburt'ta minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü, yaralılar var
Minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü,...
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi...
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....

DHA ANKARA- Bozdağ: Umarız Fransa, rasyonel olmayan böyle bir adımı atmaz

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, tweettır hesabından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarını eleştirerek, "Fransa'nın PYD/YPG/YPJ terör örgütlerine destek garantisi vermesi ve bu yöndeki açıklaması; alenen teröre,terör...

DHA ANKARA- Bozdağ: Umarız Fransa, rasyonel olmayan böyle bir adımı atmaz

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, tweettır hesabından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarını eleştirerek, "Fransa'nın PYD/YPG/YPJ terör örgütlerine destek garantisi vermesi ve bu yöndeki açıklaması; alenen teröre,terör örgütlerine ve teröristlere destektir, terör örgütlerini meşrulaştırma çabasıdır, Türkiye'ye saldıran terör örgütleriyle açıkça işbirliği ve dayanışmadır. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da 'Kürtlere destek garantisi verdik' açıklaması altında PYD/YPG terör örgütlerini gizleyemez. Umarız Fransa, rasyonel olmayan böyle bir adımı atmaz. Terör örgütlerine dost olan,Türkiye'nin dostluğunu kaybeder" dedi. 

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, tweettır hesabından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarına ilişkin şu paylaşımlarda bulundu: "Fransa’nın PYD/YPG/YPJ terör örgütlerine destek garantisi vermesi ve bu yöndeki açıklaması; alenen teröre,terör örgütlerine ve teröristlere destektir, terör örgütlerini meşrulaştırma çabasıdır, Türkiye’ye saldıran terör örgütleriyle açıkça işbirliği ve dayanışmadır. Terör örgütlerini desteklemek/meşrulaştırmak, terör örgütleriyle işbirliği ve dayanışma kabul edilemez. Türkiye, terör örgütleriyle mücadelede kararlıdır. Terör örgütlerine destek olan, Türkiye’nin desteğini kaybeder.

UMARIZ FRANSA, RASYONEL OLMAYAN BÖYLE BİR ADIMI ATMAZ
Terör örgütleriyle Türkiye’ye karşı işbirliği ve dayanışma içine giren ve teröristlerle birlikte Türkiye’ye saldıranlar, teröristlerle aynı muameleyi görürler, teröristler gibi Türkiye’nin hedefi olurlar. Umarız Fransa, rasyonel olmayan böyle bir adımı atmaz. 

FRANSA CUMHURBAŞKANI 'KÜRTLERE DESTEK GARANTİSİ VERDİK' AÇIKLAMASI ALTINDA TERÖR ÖRGÜTLERİNİ GİZLEYEMEZ
Terör örgütlerinin dostluğunu Türkiye’nin dostluğuna tercih edenler ile Türkiye ile işbirliği ve dayanışma yerine terör örgütleriyle işbirliği ve dayanışma içine girenler;eninde sonunda dostları terör örgütleriyle birlikte kaybedeceklerdir. Nasıl ki ABD’nin PYD/YPG’yi SDG adıyla gizleyemedi ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da 'Kürtlere destek garantisi verdik' açıklaması altında PYD/YPG terör örgütlerini gizleyemez. Mızrak çuvala sığmıyor. Türkiye terör örgütleriyle Afrin’de ve her yerde anladıkları dilden konuştuğu gibi bundan sonrada anladıkları dilden konuşmaya, inlerine girmeye ve tuzaklarını başlarına geçirmeye devam edecektir. 

TERÖRE BİR KEZ DAHA LANET OLSUN
İstanbul Adalet Sarayı’nda görevinin başında iken teröristlerce şehit edilen merhum Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz’ı şehadetinin sene-i devriyesinde bir kez daha rahmet, minnet ve dua ile anıyoruz.Mekanı cennet olsun... Teröre bir kez daha lanet olsun." 


ANKARA () 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314