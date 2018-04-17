"ÇOCUKSU BAZI HAREKETLERLE TARİHİN AKIŞINI VE TARİHİ OLAYLARI DEĞİŞTİRME GÜCÜ KİMSEDE YOKTUR"

ANKARA () MGK'nın OHAL'in uzatılmasına yönelik tavsiye kararını görüşen Bakanlar Kurulu'nun ardından açıklamalarda bulunan ve medya mensuplarının sorularını yanıtlayan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yunanistan ile Ege'de son dönemde yaşanan sıkıntılara da değindi. Yunanistan'a iyi komşuluk mesajı gönderen Bozdağ, "Biz, Ege Denizinin iki ülke arasındaki dostluğun iyi komşuluk ilişkilerinin denizi olmasını arzu ediyoruz" dedi. Bozdağ "Ege Denizi'de ve adalarında istenmeyen olayların yaşanmaması için Yunanistan tarafının provakatif ve saldırgan tutumlarından vazgeçmesi lazım. Aksi takdirde bizim de hiç istemediğimiz tatsız hadiseler olabilir" diye konuştu

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:

"TÜRKİYE, EGE’DE HERHANGİ BİR OLDUBİTTİYE ASLA İZİN VERMEZ"

"Türkiye ile Yunanistan iki komşu ülke. Biz, Ege Denizi'nin; iki ülke arasındaki dostluğun, iyi komşuluk ilişkilerinin denizi olmasını arzu ediyoruz ve Türkiye olarak özellikle AK Parti hükümetleri döneminde 16 yıldır Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin olumlu anlamda gelişmesi için çok ciddi adımlar attık. Bu konuda da attığımız adımlar Yunanistan'da da karşılık buldu. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin iyi olması, her iki ülkenin de ortak çıkarınadır. Ancak maalesef Yunanistan'da son zamanlarda iç politik kaygılarla olduğunu değerlendirdiğimiz bir takım provakatif açıklamalar yapılıyor. İşin tabii kötüsü bunu kabinede olan bazı bakanlar yapıyorlar, bazı siyasiler yapıyorlar. Çok net baktığımızda Yunanistan iç siyasetinde yer edinmek, güç edinmek, alan genişletmek için bu açıklamaların yapıldığı görülüyor, bunu gizlemeye de ihtiyaç duymuyorlar işin doğrusu. Diyoruz ki, Türkiye-Yunanistan ilişkileri iki ülkenin de çıkarınadır, olumlu ilişkileri. Ama bu ilişkiler, Yunanistan siyasetçilerinin ve hükümetteki bazı yetkililerinin iç politik kaygılarına kurban edilmemelidir."

" Provakatif açıklamaları yapanlar biz değiliz. Biz, her defasında Yunanistan tarafından yapılan bir yanlışı düzeltme için gayret içerisindeyiz. Ege'de bulunan adalarla ilgili ihtilaflı olan konular çok nettir, Türkiye'nin Ege'de bir oldubittiye göz yummasını, izin vermesini kimse Türkiye'den beklememelidir. Eğer Yunanistan öyle bir hesap yapıyorsa, bu hesap Ege Deniz'inin içinde batar gider. Türkiye'ye gelemez o hesap. Onun için herkes hesabını doğru yapmalıdır. Ege'de var olan ihtilafların çözüm usulü bellidir. Yani çocuksu bazı hareketlerle tarihin akışını ve tarihi olayları değiştirme gücü kimsede yoktur. Olması da mümkün değildir. Yani işte bir adaya geleceksiniz bakan çıkacak, öbür adaya gideceksiniz bayrak dikeceksiniz, ‘bu bayrağı diktik, bu ada bizim’ yok öyle bir şey. Yani böyle bir şey yok, böyle bir şey olması mümkün değil. Bildiğiniz gibi en son Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında ki bir adada kayalıklarla olan bir yerde getirdiler bayrak diktiler. Türkiye de bu bayrağı indirdi oradan. Kimsenin böylesi bir haksız adım atmaya hakkı yoktur. Yunanistan’ın da yoktur, başka bir ülkenin de yoktur. Türkiye kendi alanlarında kendi sınırlarında haksız adımlar atılmasına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da göz yummayacaktır. Ege Denizi iyi komşuluk denizi olmalıdır. Ege Denizi'nde ve adalarında istenmeyen olayların yaşanmaması için Yunanistan tarafının provakatif ve saldırgan tutumlarından vazgeçmesi lazım. Aksi takdirde bizim de hiç istemediğimiz tatsız hadiseler olabilir. Bunu önlemenin yolu Yunanistan tarafının yaptığı çocuksu provakatif hareketleri tekrarlamamasıdır. Orada sorun çıkaran Türkiye değil. Orada gidip fotoğraf çektirip, ‘Buralar bizim’ diye bundan efelenen Türkiye değil. Bu çocuksu davranışlara cevap veren ve bunun karşılığında olgun davranan Türkiye'dir. Çok net söylüyorum, Ege'de Türkiye herhangi bir oldu bittiye asla izin vermez. Bunu Yunanistanlı siyasetçilerin çok iyi anlaması lazım. Umarız ki bu dediklerimizden kendileri olumlu kendi menfaatleri için sonuçlar çıkarır."

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği ile devam eden sürece ilişkin de soruları yanıtladı. Bozdağ şöyle konuştu:

"VAZGEÇMEYE NİYETİMİZ YOK"

"Avrupa Birliği'nin, 'Türkiye İlerleme Raporu'nun' detaylı değerlendirmesini Avrupa Birliği Bakanımız Sayın Ömer Çelik ayrıca bugün yapacaktır. Onu da buradan ifade etmek isterim. Avrupa Birliği, Türkiye'ye karşı objektif, eşit ve adil, maalesef bugüne kadar hiç olmadı. Şimdi rapor açıklamalarda Türkiye'nin AB den uzaklaştığı ifade ediliyor. Türkiye yarım asırı geçkin bir süredir Avrupa Birliği'nin kapısında tam üyelik hedefiyle ısrarla beklemektedir. Türkiye Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefinden, Avrupa Birliği üyelerinin, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı uyguladığı haksız politikaları nedeniyle bugüne kadar vazgeçmemiştir. Avrupa Birliği'ne tam üyelik Türkiye için değişmemiş bir hedeftir. Ancak maalesef Türkiye ile aynı ekonomik şartları aynı siyasi ve hukuki şartları taşımayan Türkiye'den çok geri olan pek çok ülkeyi Avrupa Birliği'ne tam üye yaptıkları halde ısrarla Türkiye'ye karşı olumlu adımlar atmamakta direniyorlar. Uzunca bir zamandır açılan fasılların kapatılmaması, yeni fasıl açılmaması ve bu noktada Türkiye karşı adil olmayan, subjektif olan ve bundan önceki üye olan ülkelerle Türkiye'ye karşı eşit olmayan yaklaşımlar ortaya koymuşlardır. Burada Avrupa Birliği'nden uzaklaşan Türkiye değil, Avrupa Birliği'ne tam üyelik konusunda tarafsız olmayan, tarafsız davranmayan maalesef taraflı olan taraflı olan eşit davranmayan davaranmayan AB’dir. Biz buna rağmen AB hedefinden vazgeçmedik. Vazgeçmeye niyetimiz yok. Eğer onlar vazgeçmeye niyetleniyorlarsa o zaman çıksınlar desinler ki “ biz Türkiye’ye ilişkin kanaatlerimizi değiştirdik, vazgeçtikö desinler. Biz bunu da defalarca kendilerine ifade ettik."

"Tabi, PKK bir terör örgütüdür. KCK bir terör örgütüdür. DHKP-C bir terör örgütüdür. DEAŞ bir terör örgütüdür. FETÖ / PDY de aynı bunlar gibi eli kanlı bir terör örgütüdür. Terör örgütleriyle mücadele de Türkiye'yi biz meşru müdafaa hakkını anlıyoruz deyip arkasından da Türkiye'nin terörle mücadelede elini ayağını bağlayacak yaklaşımları Türkiye'nin kabul etmesini kimse beklememelidir. Türkiye'nin, terör örgütleriyle etkin ve kararlı mücadelesini bundan sonra da devam edecektir. Terör örgütlerine karşı da Türkiye'nin mücadelesi orantılı güç kullanmak suretiyle yapılmaktadır. Bugüne kadar orantısız güç Türkiye kullanmamıştır ama maalesef her defasında terör örgütlerinin Türkiye aleyhindeki propagandaları buralardan kabul görüyor. Yalanları kabul görüyor, iftiraları kabul görüyor ve bu raporlara giriyor terör örgütlerinin iftiraları algı operasyonları Türkiye karşı yönetiliyor. Bizim Bunları kabul etmemiz mümkün değil."

"SÜSLÜ BAZI LAFLARI BİZİM KARNIMIZ TOK"

"FETÖ /PDY bir terör örgütüdür. Avrupa Birliği komisyonu'nun bunu kabul etmesi kabul etmemesi bu gerçeği değiştirmez. Terör örgütleri nasıl eylemlerde bulunuyorsa onlar da aynı eylemlerde bulunuyor. 15 Temmuz’da 250 vatandaşımızı şehit ettiler. 2194 vatandaşımızı yaraladılar, meclisimizi, bombaladılar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni bombaladılar ve insanların üzerine tankları sürdüler ve insanlara kurşun yağdırdılar. Bunlar terör örgütü olmayacak da kim terör örgütü olacak? Böyle bir şey olabilir mi? Avrupa Birliği'nin herhangi bir ülkesinde devletin imkânlarını alıp vatandaşlara ölüm kusan bir terör örgütü olsa onlar bunlar Türkiye terör örgütü demese rıza gösteriler mi göstermezler. O nedenle FETÖ /PDY bir terör örgütüdür. Bunlar kabul etse de etmese de terör örgütüdür. Avrupa Birliği eminim ki eninde sonunda onlar da bu terör örgütünün gerçek yüzünü görecekler gerçek kimliğini daha iyi anlayacaklar. Bu rapor ayrıca Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehdit ve sınamalar nedeniyle Türkiye yeteri kadar anlamadıklarını da göstermektedir. Hem bizim karşı karşıya olduğumuz darbe teşebbüsü hem etrafımızda Suriye'de Türkiye'ye yönelen terör tehditleri hem PKK hem DEAŞ hem DHKP-C hem FETÖ/ PDY terör örgütleri ve diğer terör örgütlerinin Türkiye'ye ödetmek istedikleri bedel ve Türkiye'nin bunlar karşısında verdiği haklı mücadeleyi yeterince idrak etmediklerini göstermektedir. Süslü bazı lafları bizim karnımız tok. Biz icraata bakıyoruz. Raporun içerisinde bazı olumlu açıklamalar var ama bu olumlu açıklamalar Türkiye yapılan haksızlığı örtmeye yetmez."

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