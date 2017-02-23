DHA ANKARA- Bozdağ: Fettullah Gülen'in darbe teşebbüsünde bulunduğuna dair bilgiler bizden daha fazla ABD'de vardır (3)

KAMUDAKİ GÖREVDEN ALMALAR

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kamuda görevden almalara ilişkin, “Kılı kırk yararak çalışılıyor. Zaman zaman yanlışlık olabilir onlar da itiraz ve şikayet yolu ile yeniden düzeltiliyor, düzletilmeye devam edecek. Ancak bu sayı fazla değil. bundan sonra da fazla olacağını düşünmüyorum. Terör örgütü bir mağdur edebiyatı oluşturmaya çalışıyor. İdari tasarruf ile adli tasarrufları birbirine karıştırmamak gerekiyorö diye konuştu.

(MÜJDAT GEZEN SANAT MERKEZİ'NİN KUNDAKLANMASI) "KİM SUÇ İŞLERSE ONLAR KARŞILIĞINI BULUR"

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan kişinin adli süreci üzerinden twit attığı için hakaret iddiası ile tutuklu bulunan kişilere yönelik yöneltilen bir soru üzerine Bozdağ, "Kim suç işlerse onlar mutlaka karşılığını bulur. Bölünmüşlüğün içerisine girmiş bazı insanlar. İdeolojik bir gözlük takmış. O kendi cephesinden başka bir kesim de başka bir cepheden bakıyor olaya. Hemen siyasi sonuç çıkarılıyor. Yargı kimseyi korumaz birisi suç işlediğinde zaman yargının önüne geldiğinde yargı kanunu uygular" dedi.

Haber: Hakime TORUN / ANKARA ()

