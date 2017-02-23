DHA ANKARA - Bozdağ: Fettullah Gülen'in darbe teşebbüsünde bulunduğuna dair bilgiler bizden daha fazla ABD'de vardır (1)

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Fettullah Gülen'in iadesine ilişkin, "15 Temmuz süreci ile ilgili tüm belgeler şu anda Amerikan Adalet Bakanlığı'nda. Fetullahçı terör örgütü, ABD'nin gözü önünde Türkiye aleyhine faaliyetlerine devam ediyor. Fettullah Gülen'in Türkiye'de darbe teşebbüsünde bulunduğuna, bunu sevk ve idare ettiğine dair bilgiler bizim elimizden daha fazla ABD yetkili makamlarının elinde vardır. Çünkü böylesi bir örgütün ABD istihbaratı tarafından takip edilmediğini düşünmek safdillik olur. Gerekirse bu konuyu sayın bakan ile görüşmek üzere yeniden ABD'ye gidebilirim. Yeni yönetim Gülen'in iadesinin hukuki olduğunu söylüyor. Olumlu anlamda değerlendirme görüyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CNN TÜRK canlı yayınında Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik ve Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. ABD Başkanı Donald Trump tarafından Adalet Bakanlığı görevine getirilen Jeff Sessions'a Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin gönderdiği mektubun yansımalarının sorulmasına üzerine Bozdağ şu ifadeleri kullandı: "Sayın Tramp'ın ve sayın Başbakanımızın görüştüğü yeni başkan yardımcısının ifadeleri ve ABD adına açıklama yapan yetkililerin bu konuya ilişkin yaptıkları değerlendirmelere baktığımızda bir fark var. Önceki yöneticiler bunu tamamen bir yargı işi olduğunu topu tamamen yargıya atan bir yaklaşım içerisinde idi. Ama yeni yönetim bunun hukuki bir konu olduğunu söylüyor. İşi yargıya atmıyor. Ama üzerinde konuşup, değerlendirme yapmamız, birlikte çalışmamız gerektiği konusuna daha fazla vurgu yapıyor. Yani baktığımızda bir olumlu anlamda değerlendirme görüyoruz. Daha önce de olumlu değerlendirmeler vardı.

GEREKİRSE BU KONUYU SAYIN BAKAN İLE GÖRÜŞMEK ÜZERE YENİDEN ABD'YE GİDEBİLİRİM

Yeni bakan başladıktan sonra bizden oraya giden mektup, telefon ile görüşme talebimiz var. İnşallah sayın baka bu konuyu telefonda anlatma imkanı olacaktır. Karşılıklı görüşme imkanımız olacaktır. Bakanlıklarımız arasında uzmanların yeniden ele almasına ilişkin büyükelçilerimizin bakanlığımıza ilettiği bir not da var. Onun üzerinde uzamanalar bu konuyu yeniden ele alacaklar. Gerekirse bu konuyu sayın bakan ile görüşmek üzere yeniden ABD'ye gidebilirim. Sayın bakanı da Türkiye'ye davet edeceğim. Burada da bunu konuşabiliriz. Bu iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi açısından son derece önemli.

15 TEMMUZ SÜRECİ İLE İLGİLİ TÜM BELGELER ŞU ANDA AMERİKAN ADALET BAKANLIĞI'NDA

15 Temmuz süreci ile ilgili tüm belgeler şu anda Amerikan Adalet Bakanlığı'nda. Bir yanda iş yargının işi deniyor. Öte yandan da işi yargıya göndermiyorlar. Biz de diyoruz ki siz yargıya gönderin kararını yargı versin diyoruz.

FETULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜ, ABD'NİN GÖZÜ ÖNÜNDE TÜRKİYE ALEYHİNE FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR

Fettullah Gülen, Fetullahçı terör örgütü Pensilvanya'daki malikanesinden sevk ve idare etmeye devam ediyor. Faaliyetlerini sürdürüyor. Medya aracılığıyla, ziyaretçileri aracılığıyla yapıyor. Elini kolunu sallayarak dost ve müttefik olduğumuz ABD'nin gözü önünde Türkiye aleyhine faaliyetlerine devam ediyor.

FETTULLAH GÜLEN'İN DARBE TEŞEBBÜSÜNDE BULUNDUĞUNA DAİR BİLGİLER BİZDEN DAHA FAZLA ABD'DE VARDIR

Bu Amerika karşıtlığını büyüttüğünü çok net bir şekilde ifade ettik. Usame Bin Ladin ne ifade diyorsa 'Fettullah Gülen de onu ifade ediyor' dedik. Bu kadar kişinin kanında eli olan terör örgütünün faaliyetlerine devam etmesi kabul edilebilir bir durum değil. Bu durum Türkiye - ABD ilişkilerine çok büyük zarar verecektir. Türkiye'de şu anda ABD karşıtlığı var. Fettullah Gülen'in Türkiye'de darbe teşebbüsünde bulunduğuna, bunu sevk ve idare ettiğine dair bilgiler bizim elimizden daha fazla ABD yetkili makamlarının elinde vardır. Çünkü böylesi bir örgütün ABD istihbaratı tarafından takip edilmediğini düşünmek safdillik olur."



Haber: Hakime TORUN / ANKARA ()