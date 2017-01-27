DHA ANKARA - Bozdağ'dan Yunanistan'ın 8 darbeci asker kararıyla ilgili açıklama: Siyasi bir karar

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Yunanistan'da Yüksek Mahkeme'nin 8 darbeci askerin Türkiye'ye iade edilmemesi yönünde karar vermesiyle ilgili "Türkiye'nin darbeci 8 askeri iade talebini Yunanistan'ın reddi, haksız ve siyasi bir karardır. Yunanistan'ı bu kararından vazgeçmeye ve darbeci askerleri Türkiye'ye iade etmeye bir kez daha davet ediyorum" dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, Yunanistan'ın 8 darbeci askerin iade talebini reddetmesiyle ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın kararının, Türkiye ve Yunanistan ilişkilerine büyük zarar verdiğini belirten Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin darbeci 8 askeri iade talebini Yunanistan'ın reddi, haksız ve siyasi bir karardır. Kararı yargının vermesi, gerçeği değiştirmez. Yunanistan adli mercilerinin verdiği bu haksız ve yanlış karar, hiçbir hukuki gerekçe ile izah edilemez, düzeltilemez. Yunanistan'ın bu kararı, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine tamiri oldukça güç ve çok uzun zaman alacak büyük bir zarar vermiştir. Yunanistan'ı bu kararından vazgeçmeye ve darbeci askerleri Türkiye'ye iade etmeye bir kez daha davet ediyorum"

Haber: ANKARA, ()