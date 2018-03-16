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DHA ANKARA - Bozdağ: AP'nin bu kararı, Türkiye için yok hükmündedir karar gerçeklerden kopuş ve akıl tutulmasıdır

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Avrupa Parlamentosu'nun "Suriye'de durum" başlıklı karar tasarısına ilişkin, "Bu karar; aleni gerçeklerden kopuş ve akıl tutulmasıdır. AP'nin bu kararı, Türkiye için yok hükmündedir....

DHA ANKARA - Bozdağ: AP'nin bu kararı, Türkiye için yok hükmündedir karar gerçeklerden kopuş ve akıl tutulmasıdır

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Avrupa Parlamentosu'nun "Suriye'de durum" başlıklı karar tasarısına ilişkin, "Bu karar; aleni gerçeklerden kopuş ve akıl tutulmasıdır. AP'nin bu kararı, Türkiye için yok hükmündedir. AP bu kararı aldı diye Türkiye terörle mücadelesinden vazgeçmeyecektir. Afrin'deki son terörist temizleninceye ve bölgede huzur, barış, güven ve istikrar tesis edilinceye kadar Zeytin Dalı Harekatı devam edecektir" dedi. 

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Avrupa Parlamentosu'nun "Suriye'de durum" başlıklı karar tasarısına ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Suriye’de durum" başlıklı kararıyla Avrupa Parlamentosu, gerçekleri görmemiştir. Bu kararıyla AP; sözkonusu Türkiye olunca adil, objektif ve tarafsız olamayacağını ve Türkiye aleyhine daima taraf olduğunu bir kez daha göstermiştir.

BU KARAR; ALENİ GERÇEKLERDEN KOPUŞ VE AKIL TUTULMASIDIR
Avrupa Parlamentosu bu kararı ile AB’nin üzerinde yükseldiği temel değerlere aykırı davranmıştır; terör örgütleri ile dayanışmayı Türkiye ile dayanışmaya tercih etmiştir. Bu karar; aleni gerçeklerden kopuş ve akıl tutulmasıdır.

AB'YE DE AP'YE DE AVRUPA HALKLARINA DA EN BÜYÜK ZARARI VERMEKTEDİRLER
Zeytin Dalı Harekatı; sivilleri teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak; teröristlerden bölgeyi arındırmak;bölgede barış ve güvenliği tesis için yapılmaktadır. Terörle mücadeleye destek vermesi gereken;buna karşı çıkarak AB’nin üzerinde yükseldiği değerleri de inkar etmiştir. Avrupa’nın geleceğini yerör örgütleriyle,eli kanlı teröristlerle işbirliğinde görenler, AB’ye de AP’ye de Avrupa halklarına da en büyük zararı vermektedirler.

AP'NİN BU KARARI, TÜRKİYE İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR. ZEYTİN DALI HAREKATI DEVAM EDECEKTİR
AP’nin bu kararı, Türkiye için yok hükmündedir. AP bu kararı aldı diye Türkiye terörle mücadelesinden vazgeçmeyecektir. Afrin’deki son terörist temizleninceye ve bölgede huzur, barış, güven ve istikrar tesis edilinceye kadar Zeytin Dalı Harekatı devam edecektir." 

ANKARA ()  


 

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