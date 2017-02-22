DHA ANKARA - Binali Yıldırım, medya temsilcileri ile buluştu

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde medya temsilcileri ile buluştu.
Görüntü Dökümü
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-Görüşme öncesi çekilen görüntü
Haber: ANKARA ()
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Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde medya temsilcileri ile buluştu. Görüntü Dökümü --------------- -Görüşme öncesi çekilen görüntü Haber: ANKARA () =================================
22 Şubat 2017 Çarşamba 15:11
Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde medya temsilcileri ile buluştu.
Görüntü Dökümü
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-Görüşme öncesi çekilen görüntü
Haber: ANKARA ()
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