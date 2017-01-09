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DHA ANKARA - Binali Yıldırım: Başbakan yok, memleketin geleceği için bir değil bin Ali feda olsun

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Meclis Genel Kurulunda görüşülmeye başlanan anayasa değişikliği teklifi üzerine görüşlerini bildirdi. Başbakan Yıldırım, teklifin 18 madde olduğunu anımsatarak bu maddelerde yapılan değişikliklerin neler...

DHA ANKARA - Binali Yıldırım: Başbakan yok, memleketin geleceği için bir değil bin Ali feda olsun

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Meclis Genel Kurulunda görüşülmeye başlanan anayasa değişikliği teklifi üzerine görüşlerini bildirdi. Başbakan Yıldırım, teklifin 18 madde olduğunu anımsatarak bu maddelerde yapılan değişikliklerin neler olduğunu anlatırken muhalefet sıralarından "Teklifte başbakan yok" sözlerine "Başbakan yok evet. Ya biz makam mevki delisi değiliz. Memleketin geleceği için bir Ali değil bin Ali feda olsun. Eğer ülkem, milletim kazanacaksa biz kaybedelim. Biz şan şöhret peşinde değiliz. " diye karşılık verdi.

"TOPAL DURSUN'UN OĞLU BAŞBAKAN OLUYORSA CHP'DEN DE BİR CUMHURBAŞKANI OLUR"

Binali Yıldırım anayasa değişikliği teklifine karşı çıkanları anlamakta zorlandığını kaydederek şöyle devam etti:

"Buna karşı çıkanların hangi nedenle karşı çıkmakta olduklarını anlamakta zorlanıyorum. Bu herkese açık, kimin kazanacağına siz- biz karar vermiyoruz, millet karar veriyor. Erzincan'ın Refahiye İlçesi Kayı köyünden Topal Dursun'un oğlu bu ülkenin başbakanı oluyorsa CHP'den de bir Cumhurbaşkanı olur. Biraz fazla çalışın"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bİnali Yıldırım konuşma



Haber: Ümit KOZAN-Nursima KESKİN/ ANKARA,()

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