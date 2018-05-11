DHA ANKARA - Binali Yıldırım: "AK Parti’nin adresi sanal hesaplar değil sandıktır"

BAŞBAKAN Binali Yıldırım “Birileri ‘tamam’ desin dursun sanal alemlerde. Biz ne diyoruz ‘durmak yok’, millet ne diyor ‘durmak yok.’ AK Partinin adresi sanal hesaplar değil sandıktır” dedi.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi'ne katıldı.



Başbakan Binali Yıldırım buradaki konuşmasında, 24 Haziran seçimlerinin yaklaştığını anımsatarak “Birileri ‘tamam’ desin dursun sanal alemlerde. Biz ne diyoruz ‘durmak yok’, millet ne diyor ‘durmak yok.’ Kalkınma için refah için eşitlik, özgürlük için devam diyoruz. Bizim hileli işlerle, katakulliyle işimiz olmaz. Demokrasi sınavı sanal alemde değil sanıktadır, sandığa gidilecek ve sınavı herkes verecek. AK Partinin adresi sanal hesaplar değil sandıktır. Bugün AK Parti Erdoğan’ı hedefe koyanların adresini milletimiz iyi biliyor. Kandil’den Pensilvanya’dan talimat alıp medet umanların bu hevesleri sandığın içinde kalacak. AK Gençlik yalana değil gönüle dayanır, hakikate dayanır. Ruhunu emperyalistlere kiralayanlara değil ülkesine milletine bayrağına gönül verenlerle birliktedir. Türkiye’nin pırlanta gençliği Türkiye düşmanlarına değil kendi liderine Erdoğan tabidir, liderine sahip çıkacaktır” diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması

-Detaylar

Haber: Nursima KESKİN/ ANKARA ,()