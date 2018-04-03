DHA ANKARA- Beştepe'de, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin temeli atıldı 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin Beştepe'de, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin temel atma töreninde konuştu.

ERDOĞAN: ÜLKEMİZİN KALKINMASI ADINA TARİHİ BİR ANA ŞAHİTLİK EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende, "Ülkemizin kalkınması adına tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Akkuyu santralinin temelini bugün burada Putin'le birlikte atmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. 2017'de yüzde 7,4 büyüdük. Cumhuriyetin 100. yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedefliyoruz. Bu durum enerji ihtiyacımızın artması anlamına geliyor. Enerji güvenliğinin geliştirilmesi hedefi doğrultusunda enerjinin her alanında yatırımlar kesintisiz devam ediyor. Halen 16 ülkede 55 nükleer santral inşa halinde. Bugün temelini attığımız Akkuyu ile bu sayı 56 oluyor. Elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayabilecek. Petrol, doğalgaz ve kömüre dayanan enerji sepetini daha sağlıklı hale getirmiş olacağız. Enerji güvenliğine katkı sağlarken iklim değişikliğinde de önemli bir rol oynayacaktır. Türkiye'nin pek çok yatırımı gibi yarım asırlık hayali gibi Akkuyu projesini hayata geçirmek de bize nasip oldu. Sayın Putin başta olmak üzere tüm Rus makamlarla çok yakın bir mesaimiz oldu. Böylesine çetrefilli bir konuda kısa sürede mesafe almamızın sebebi işbirliği ruhudur. Rusya ile bölgesel meseleler hususunda işbirliğine de artırarak sürdürmekte kararlıyız" diye konuştu.

PUTİN: BU SANTRALİN DEVREYE GİRMESİ TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİNİ DE ARTIRACAKTIR

Törende konuşan Putin, "Bu son derece önemli bir proje. Bu yenilikçi proje. Türkiye nükleer sektörünü kuruyor. Türkiye gelişmiş bir ülke, bu da Türkiye için yeni bir basamak. Güvenlik standartları da en yüksek olacak. Bu santralin devreye girmesi Türkiye'nin potansiyelini de artıracaktır. Uzmanların görüşüne göre santral Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacaktır. 350'yi aşkın şirket tedarik listesine dahil olmak istiyor. Bu projeyle her iki ülkede de iş imkanı yaratılacaktır. Yüksek kalifiyeli uzmanların yetiştirilmesinde de işbirliği yapmak istemekteyiz. Rus üniversitelerinde 220'yi aşkın Türk öğrenci nükleer teknoloji eğitim alıyor. Son derece iddialı bir hedefimiz var 2023 senesinde ilk bloğun hizmete girmesini planlıyoruz. Değerli dostum Recep Tayyip Erdoğan'la bunun gerçekleşmesi için mutabık kaldık. Bu projenin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi, Rus-Türk işbirliğinin göstergesi olacaktır" ifadelerini kullandı.



ALBAYRAK: 63 YILLIK RÜYANIN GERÇEKLEŞMESİNDE EN ÖNEMLİ KAVŞAKTA DURUYORUZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak konuşmasında, "Bugün heyecanlıyız. 63 yıllık rüyanın gerçekleşmesinde en önemli kavşakta duruyoruz. Bugün tarihi bir ana hep birlikte şahit oluyoruz. Bugün burada 20 milyar dolarlık maliyetiyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gelmiş geçmiş en büyük projesinin temelini atıyoruz. 7 gün 24 saat sıfır emisyonla elektrik üretimi gerçekleştireceğiz. Birçok alanda kazandıracağı nükleer teknoloji kapasitesini de düşününce önemli bir miladı yaşadığımız açıktır. İnşaatın başlamasıyla 10 bin kişilik istihdam olacak, işletmeye başlayınca 3 bin 500 kişi çalışıyor olacak. Sanayimize milyarlarca dolarlık iş imkanı oluşacak" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından video konferans yoluyla Akkuyu Nükleer Santrali Temel Atma Töreni gerçekleştirildi.



Görüntü dökümü

-Karşılamadan genel ve detaylar

-Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nden genel ve detaylar



-Yapılan konuşmalar

Gökhan CEYLAN, Muhammet BAYRAM/ANKARA, ()



