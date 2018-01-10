DHA ANKARA- Beştepe'de Adalet Şurası (2)

"UYAP GİBİ ÇOK ÖNEMLİ TEKNOLOJİYİ, BU DA BİR ÖZELEŞTİRİDİR, FETÖ'CÜLERE KAPTIRDIK"

Adalet Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyet tarihinin en büyük reformlarını gerçekleştirdik. Ama bir şeyi gerçekleştiremedik. Maalesef UYAP gibi çok önemli teknolojiyi, bu da bir özeleştiridir, FETÖ'cülere kaptırdık. Bu ağ orayı kendi sinsi emelleri için çok acımasız kullandılar. Oradan en büyük zulmü icra ettiler" dedi.

"HUKUK BAŞKA KANUN BAŞKA ADALET BAŞKADIR"

Erdoğan, "Bizim medeniyetimiz adalet üzerine kurulmuştur. Devleti yönetenlerin birinci görevi adaleti sağlamaktır. Batı ülkelerindeki demokrasi ve özgürlük anlayışlarına baktığımızda hepsinin adalet arayışı temelli geliştiğini görürüz. Geçmişimizde de adaletli davranan devlet adamlarının hayırla yad edildiğini görürüz. Osmanlı ile ilgili başımızı öne eğecek, yüzümüzü kızartacak bir kusur yoksa bunun en önemli sebebi, devletin adaletle yönetilmiş olmasıdır. Hukuk başka kanun başka adalet başkadır. Adaletin tesisine hizmet etmeyen hukuk ve kanun toplum nezdinde hükümsüzdür. Kağıt üzerinde kalan kanunların ne anlama geldiğini en iyi hukukçular bilir. Ülkemizde uzun bir dönem böyle kağıt üzerinde hukuk dönemi yaşanmıştır" diye konuştu.

"GECİKEN ADALET ADALET DEĞİLDİR"

Erdoğan, "Geciken adalet adalet değildir. Onun için bu konuyu önceliklerimizin başına aldık. Ne zaman adalete sıkı sıkıya sarılmışsak güçlendiğimizi ve huzurlu bir toplum haline geldiğimizi görüyoruz. Ne zaman adalet yolundan ayrılmışsak zayıflamış, iç ve dış sorunların altında ezilmişiz. 2001 yılında arkadaşlarımızla yeni bir siyasi hareket kurmak istediğimizde seçtiğimiz mefhumların en başında 'adalet' geliyordu. Milletimizin adalet ve kalkınmaya hasretini gördüğümüz için partimizin adını bu şekilde belirledik. Hükümete gelir gelmez ülkemizi eğitim, sağlık, adalet ve emniyet üzerinde yükselteceğiz dedik. Adalet ile zulüm arasındaki ince çizginin adaletin tesisini zorlaştıran bir husus olduğunu da biliyoruz. Adaletin tesisi için 15 yıldır çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

"UYAP GİBİ ÇOK ÖNEMLİ TEKNOLOJİYİ, BU DA BİR ÖZELEŞTİRİDİR, FETÖ'CÜLERE KAPTIRDIK"

Erdoğan, "Cumhuriyet tarihinin en büyük reformlarını gerçekleştirdik. Ama bir şeyi gerçekleştiremedik. Maalesef UYAP gibi çok önemli teknolojiyi, bu da bir özeleştiridir, FETÖ'cülere kaptırdık. Bu ağ orayı kendi sinsi emelleri için çok acımasız kullandılar. Oradan en büyük zulmü icra ettiler" dedi.

"DÜŞMANLIKLA ADALET YAN YANA YÜRÜMEZ"

Erdoğan, "Düşmanlıkla adalet yan yana yürümez. 15 Temmuz darbe girişimi gibi dünyanın en vahşi saldırısını hukuk devleti ilkelerinden ayrılmadan bastıracak dünyada başka ülke tanımıyorum. Ülkeme darbe yapanlar senin ülkene geliyor, darbecileri koruma altına alıyorsun, bunları bize iade etmiyorsun. Sorulduğu zaman bunlar neymiş Batı adil davranırmış, bunlarda adalet falan yok. Adalet burada. Mekanizmamıza güveniyoruz. Bunlar bize ahkam kesmesinler" dedi.

(ABD'DEKİ DAVA) "SAYGI DUYMUYORUM VE BUNLARA DA İNANMIYORUM"

Erdoğan, "Uygulamalarında ne yaptıklarını iyi görüyoruz. En son Amerika Rıza Zarraf meselesinin hukukla alakası var mı? Siyasi bir kararı açık ve net alabiliyorlar. Sene 99 ülkemizden kaçan malum teröristi veriyorlar mı? Bizden 12 terörist istediler, iyi niyetimizi gösterdik verdik. Şimdi sen de bize ver diyince vermiyorlar. 4 bin 500 koli bunlara gönderildi. Hukuka, kanuna zerre kadar saygıları yok. Kendilerinde verdikleri siyasi kararlarla kalkıp Türkiye'ye meydan okumaya yöneliyorlar. Beni bu noktada farklı görün, ben bunların bu tür kararlarına kesinlikle saygı duymuyorum ve bunlara da inanmıyorum. Darbe girişiminin anlaşıldığı saatlerden itibaren bu ülkenin gerçek savcıları, hakimleri harekete geçmiş hemen sistem işlemeye başladı" ifadelerini kullandı.

"MAĞDURİYETLER TELAFİ EDİLMEKTEDİR"

Erdoğan, "Darbe girişiminde dimdik duran savcı ve hakimlerimize şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz'da yargımız darbecilerin değil vesayetçilerin değil milletin yanında yer aldı. 15 Temmuz sonrası kendi içindeki FETÖ'cüleri temizleme konusunda en kararlı adımları atan yine adalet teşkilatımız olmuştur. FETÖ'nün sadece ahlak değil akıl sınırlarını zorlayan yöntem ve hilelerine adalet teşkilatımızın gösterdiği güçlü duruş önemlidir. ByLock konusunda ortaya çıkartılan mor beyin uygulaması bunun en somut örneklerindendir. 11 binin üzerinde masum insanı ateşe atmaktan çekinmeyecek bir yönteme başvurmuştur. Amaçları mücadeleyi sulandırmaktır. Bu oyun bozulmuştur. Mağduriyetler telafi edilmektedir" diye konuştu.

"RİCAM, ÖZELLİKLE HAKİMLERİMİZİ VE SAVCILARIMIZI İTİBARSIZLAŞTIRMAYA YÖNELİK İTHAMLARA İTİBAR ETMEMELERİDİR"

Erdoğan, "Milletimizden ricam, adalet teşkilatımızı, özellikle hakimlerimizi ve savcılarımızı itibarsızlaştırmaya yönelik ithamlara itibar etmemeleridir. Davalar sonuçlanıp kararlar ortaya çıktığında, varsa eksiği fazlası bunları hep birlikte konuşuruz, tartışırız. Bu aşamada bizlere ve milletimize düşen; sabırlı olmak, adalet teşkilatımızın işini kolaylaştırmaktır. Adalet ile ekonomi arasında da çok yakın bir ilişki vardır. Adaletin bozulduğu yerde ekonomiyi ayakta tutmak zordur. Türkiye ekonomisini 3 kattan fazla büyütmüşse bunda hukuk devletini tavizsiz işletmenin çok payı vardır" dedi.

"BAŞIMIZA EN BÜYÜK FAŞİST, DİKTATÖR EN BÜYÜK SÖMÜRGECİ KESİLENLERİN SONU YAKLAŞIYOR"

Erdoğan, "2013'ten itibaren bu tür kuruluşlar ülkemizi batırmak için ellerinden geleni yapıyorlar ama nafile. Hedeflerimize doğru yürüyoruz. Türkiye olarak adaletsizliklere karşı itirazımızı her platformda dile getiriyoruz. Dünya beşten büyüktür sözümüz küresel adaletsizliğe karşı yapılmış en büyük başkaldırıdır. Her geçen gün daha da büyük destek bulan bu itirazımızı daha adil bir küresel yönetim düzeni kurulana kadar sürdüreceğiz. Hedeflediğimiz ekonomik büyüklüğe ulaşmaya çalışırken sürekli bel altı vuruşlara maruz kalıyor yavaşlatılmaya çalışıyoruz bunu en önemli sebebi sömürüyü değil paylaşımı esas aldığımız içindir. Hukuku refahı sadece kendileri için isteyip sıra başkalarına gelince başımıza en büyük faşist, diktatör en büyük sömürgeci kesilenlerin sonu yaklaşıyor. Dünya bu kadar adetsizliği, zulmü kaldırmaz" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü

-Adalet bakanının konuşması

-Başbakanın konuşması

-TBMM Başkanının konuşması

-Cumhurbaşkanının konuşması

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Haber-Kamera: Hakime TORUN /ANKARA ()



