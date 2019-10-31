DHA ANKARA - Beştepe'de '29 Ekim Kabul Töreni' gerçekleştirildi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni' gerçekleştirildi. Törene, devlet erkanı, siyasetçiler, askerler, iş, sanat, spor ve medya temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında Doğu Akdeniz'de görev yapan TCG Gökçeada Fırkateyni, Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üssü ve Barış Pınarı Harekat alanındaki askerlere canlı bağlantı yaptı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, başkent Ankara başta olmak üzere yurdun dört bir yanında gerçekleşen törenlerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanının Anıtkabir ziyaretiyle başlayan törenler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabul Töreni'yle sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, MHP Milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş hazır bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise törene katılmadı.

Törene ayrıca Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan güvenlik güçleri ile sağlık personeli, güvenlik bürokrasisi, dış misyon şefleri, milli sporcular, Hıristiyan ve Musevi cemaat temsilcileri, şehit yakınları, gazi ve engelli vatandaşlar, Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla katıldı. Törende birçok ünlü isim de yer aldı. Ayrıca sanat dünyasının tanınan isimleri Hülya Koçyiğit, Mustafa keser, Yavuz Bingöl, Orhan Gencebay, Ümit Besen, Hasan Kaçan, Kadir Çöpdemir, Doğukan Manço, Burak Özçivit Beştepe'de yer aldı.

DEMİRÖREN AİLESİ TÖRENDE

29 Ekim kabul törenine iş dünyasından da önemli isimler katıldı. Törende, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay ve eşi Kıvanç Oktay, Demirören Haber Ajansı () Genel Müdürü Kubilay Gülbek ve Demirören Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve Ankara Temsilcisi Tuba Atav da hazır bulundu.

Davetliler 16 Türk devletini simgeleyen asker ve bayrakların arasından kabul salonuna giriş yaptı. TSK Mehteran Birliği, konukları Mehter Marşı ile karşıladı. Fuaye alanında ise Kurtuluş Savaşı'ndaki üniformayı giyen ve dönemin teçhizatını kuşanan askerler, İstiklal Madalyası ve Beratı, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'ndaki önemli anları anlatan maketler yer aldı. Ayrıca, tören salonunda tarihi eserler de sergilendi.

29 EKİM SPESİYALİ SUNULDU

Törende davetlilere süt, fındık, badem ve muz ile yapılan 29 Ekim özel spesiyal içeceği, gül şerbeti, taze sıkılmış meyve suları ve meşrubatlar ikram edildi. Yiyecek ikramları, diğer törenlerde olduğu gibi Külliye Maketi ve Boğaz Köprüsü şeklindeki tabaklarda davetlilere sunuldu. Kabul töreninin yiyecek menüsünde ise çiğ köfte, yaprak sarma, börek çeşitleri, sebze, kanepe, kuru yemiş, döner, kuzu ve tavuk şiş, içli köfte ve tatlı çeşitleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı tören alanına gelişleri sırasında, Barış Pınarı Harekat bölgesinde görev yapan askerler karşıladı. Askerlerle tek tek tokalaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekat bölgesinin temizlenip temizlenmediğini sordu. Erdoğan, "Temizledik" yanıtı üzerine "Tel Abyad, Rasulayn... Temizleye temizleye geliyorlar" dedi.

DÖRT NOKTAYA CANLI BAĞLANTI

Tören, Beştepe Millet Camii İmam Hatibi Adem Kemaneci'nin Kur-an'ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan özel video gösterildi. Video gösteriminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan davetlilere hitap etti. Erdoğan'ın konuşması, Arapça, İngilizce ve Fransızca'ya tercüme edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında dört noktayla da canlı bağlantı yaptı. Bağlantılar sırasında, Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri Komutanlıkları askerleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve davetlilere seslendi. İlk canlı bağlantı Doğu Akdeniz'de görev yapan TCG Gökçeada Fırkateyni'ne yapılırken onu sırasıyla Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üssü ve Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Resulayn ve Tel Abyad izledi. Canlı bağlantılara katılan askerlerin bulundukları görevlerle ile ilgili verdikleri bilgiler ile görev sorumluluklarını ifade ettikleri açıklamalar salondan büyük alkış aldı. Erdoğan, hitabının ardından tören salonunu gezerek vatandaşlarla kucaklaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kabulden genel ve detaylar

-Cumhurbaşkanı'nın konuşması

Haber: Arda ERDOĞAN - Gülseli KENARLI / ANKARA,()

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