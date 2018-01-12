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DHA ANKARA - Belediye Başkanları Birliği, Türkiye'nin en beğenilen belediye başkanlarını seçiyor

Belediye Başkanları Birliği Genel Başkanı Hüseyin Erer, Türkiye'nin 7 bölgesindeki en beğenilen başkanları tespit amacıyla yarışma başlattıklarını söyledi. Başkan Hüseyin Erer, düzenlenen yarışma hakkında açıklamalarda bulundu....

DHA ANKARA - Belediye Başkanları Birliği, Türkiye'nin en beğenilen belediye başkanlarını seçiyor

Belediye Başkanları Birliği Genel Başkanı Hüseyin Erer, Türkiye'nin 7 bölgesindeki en beğenilen başkanları tespit amacıyla yarışma başlattıklarını söyledi.

Başkan Hüseyin Erer, düzenlenen yarışma hakkında açıklamalarda bulundu. Yerel yönetimler arası birlik beraberliği pekiştirmek adına Mart ayında ödül töreni tertip etmeye karar verdiklerini söyleyen Erer, öncelikli hedeflerinin Türkiye'nin 7 bölgesindeki en beğenilen başkanları tespit etmek olduğunu kaydetti. ‘www.baskanlarodul.com’ adresinde oylamanın yaklaşık geçtiğimiz 4 Ocak'ta başladığını belirten Erer, şöyle konuştu:

"Şuana kadar 800 bin ziyaretçi beğendiği belediye başkanına oyunu kullanmıştır. 1 Şubat 2018'de ilk tur oylamamız sona erecektir. İlk tur oylama sonucunda Türkiye'nin 7 bölgesinin en beğenilen büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir ilçe belediye başkanı, il belediye başkanı, illere bağlı ilçe ve belde başkanlarını milletimizin beğeni ile tespit etmiş olacağız. Bu oylama sonucunda 7 bölgeden toplamda 35 belediye başkanı arkadaşımız ikinci tura kalmış olacaklar."

İkinci tur oylamalarının 4 Şubat'ta başlayıp 16 Şubat'ta son bulacağını kaydeden Erer, "İkinci tur oylama sonucunda Türkiye'nin en beğenilen büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir ilçe belediye başkanı, il belediye başkanı, illere bağlı ilçe ve belde başkanlarını tespit etmiş olup, bölge ve Türkiye birincilerimiz olan belediye başkanlarımız  ödülünü almaya hak kazanmış olacaktır." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Başkan Erer'in açıklaması

Mustafa TURAPOĞLU- Muhammet BAYRAM /ANKARA

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