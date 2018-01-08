DHA ANKARA- Bekir Bozdağ:Olağanüstü Hal bir defa daha uzatılacak

Bakanlar Kurulu Toplantısının ardından açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ,"Olağanüstü Hal bir defa daha uzatılacak. Bunun usulü bildiğiniz gibi Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiye kararı alması gerekiyor" dedi.

Bakanlar Kurulu Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirildi. Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Bozdağ, OHAL'in bir kez daha uzatılacağını kaydetti. Bozdağ konuşmasını şöyle sürdürdü:"Olağanüstü Hal bir defa daha uzatılacak. Bunun usulü bildiğiniz gibi Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiye kararı alması gerekiyor. Ondan sonra Bakanlar Kurulu'nda görüşülmesi gerekiyor. Önümüzdeki Milli Güvenlik Kurulu'nun gündeminde muhtemelen yer alacak ve arkasından toplanan Bakanlar Kurulu Olağanüstü Hali uzatılmasına karar verecek ve bu da Parlamento'da görüşüldükten sonra yürürlüğe girecektir."

"AÇIKLAMASI BİZİM AÇIMIZDAN MEMNUNİYET VERİCİDİR"

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Devlet Bahçeli'nin partisinin 2019'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday göstermeyeceği açıklamasını değerlendirdi. Bozdağ," Evet, Sayın Bahçeli bugün sabah basın mensuplarıyla bir değerlendirme toplantısı yaptı. Sayın Bahçeli Türk siyasetinde saygın bir lider. Dürüst bir siyaset anlayışı var. İkili oynamayan birisi. Neyse o. Yani hem öyle olur hem böyle olur demeyen, olacağı net bir şekilde ifade eden, olmayacağı da net bir şekilde ifade eden bu nedenle de Türk siyasetinde duruşu olan bir lider.Milliyetçi Hareket Partisi'nin 2019 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını ve kendisinin de Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıkça ifade etti. Tabi bu Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendi kararıdır. Biz bu karara saygı duyarız. Bu kararla ilgili bir değerlendirme yapma hakkını kendimizde görmeyiz. Bir parti kendi siyasetine ilişkin kararı elbette kendi alacaktır, kamuoyuyla paylaşacaktır ve bununla ilgili adımları atacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2019 adaylığında Cumhurbaşkanlığını destekleme konusundaki açıklaması bizim açımızdan memnuniyet vericidir. AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı malum Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendidir. AK Parti kadroları içerisinden başka bir aday çıkması söz konusu değildir. 2019'da milletimiz Türkiye'yi yeni hükümet sistemiyle beraber yönetecek ve yeni dönemi inşa edecek cumhurbaşkanını ve iktidarı seçecektir. Bu açıdan da 2019 seçimleri tarihi bir seçimdir. Sayın Bahçeli'nin dediği gibi 15 Temmuz'dan sonra, 15 Temmuz gecesi esasında oluşan milli irade Yenikapı'da yeni bir anlayışa büründü. Ve Yenikapı ruhu dalga dalga milletimizi dört bir yanından kuşattı. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti Yenikapı ruhuna sonuna kadar sahip çıkan anlayışa sahip. Yerli ve milli duruşu her daim muhafaza eden ve bunun gereklerini sadece lafta değil icraatta da yerine getiren anlayışlara sahiptir. O nedenle 2019 seçimlerinde milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayımız, Sayın Cumhurbaşkanımıza destek verecek olması ve bunu bugünden açıklaması memnuniyet verici bir durumdur. Önümüzdeki süreçte ittifakla ilgili neler olacak, hep beraber göreceğiz" diye konuştu.

"ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN KISA DÖNEM ASKERLİK ÇALIŞMASI YOKTUR"

Ön lisans mezunları için kısa dönem askerlik çalışmasının söz konusu olmadığını belirten Bozdağ şu ifadeleri kullandı:" Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın basına verdiği bir röportajdaki ifade sanki ön lisans mezunlarına kısa dönem askerlik imkânı getirilecek gibi bir algıya yol açtı. Yapılan şey bu konuda iş dünyasından bazı taleplerin dile getirildiğini, özellikle ara insan gücü teminindeki zorluk nedeniyle iş adamları buna ihtiyaç duyduklarını Milli Eğitim Bakanımızın da olduğu bir ortamda Sivas'ta ve başka zeminlerde de dile getirildiğini ve bunun bilinen bir konu, gündem olduğunu ifade etmiştir. Ama Hükümetimizin gündeminde ön lisans mezunları için böyle bir kısa dönem askerlik değerlendirmesi, çalışması yoktur. Hiç kimsenin böyle bir beklenti içerisine girmemesi gerekir."

"ABD YARGISI ELİYLE BAŞARMA TEŞEBBÜSÜDÜR"

Zarrab davasının siyasi olduğunu dile getiren Bekir Bozdağ, "Amerika'da devam eden, kamuoyunda 'Zarrab davası' olarak bilinen, sonradan Hakan Atilla davasına dönüştürülen dava, çok net söyledik, defalarca söyledik, siyasi bir davadır. Hukuki bir dayanağı yoktur, savcısı FETÖ'cülerin cesaretlendirdiği ve FETÖ'cülere de destek açıklamalarını yapan biri olduğu gibi yargılamayı yapan hakim FETÖ'cülerin organizasyonunda Türkiye'de getirilen 17-25 Aralık'tan sonra Mayıs 2014'te ve organizasyonlarda konuşturulan, moderatörlük yaptırılan ve hükümetimiz ve Türkiyemiz aleyhine FETÖ ağzıyla açıklamalar yapan, eleştiriler yönelten bir hakim. Ve yargılama sırasında da gördük, jüriyi etkilemek için hukuka aykırı elde edilmiş olan delilleri jürinin değerlendirmemesi gerekirken bizzat, 'Bunu görmezden sakın gelmemezlik yapmayın, hukuka aykırı elde edilmiş olması bu delillerin değerlendirilmesine engel teşkil etmemeli' diye jüri üzerine de baskı uygulayan bir hakimle karşı karşıyayız. O nedenle bizim böylesi bir davadan sonuç beklememiz, adalet beklememiz düşünülemez. Çok net söylüyorum, bu dava, FETÖ, CIA, FBI ve ABD'deki bazı yargı görevlilerinin iş birliği ile 17-25 Aralık sürecinde Türkiye'de başarılamayanın ABD yargısı eliyle başarma teşebbüsüdür. Ya karar bellidir, yargılama süreci, hukuk ve mahkeme, muhakeme, bu belli kararın istihsali için usulen kullanmıştır. Bunu çok net bir şekilde görüyoruz"ifadelerini kullandı.



"GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILMIŞ OLANLARIN İADESİ YAPILACAKTIR"

Uygulamayla ByLock'a yönlendirilmiş kişilerden görevinden uzaklaştırılmış olanların iadesinin yapılacağını bildiren Bozdağ, "Biliyorsunuz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 11 bin 480 kişi ile ilgili bir açıklama yaptı. Bunun üzerine Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız, bu uygulamayla ByLock'a yönlendirilmiş bulunan kişiler hakkında eğer bunlardan kamudan ihraçlar varsa bunların KHK ile görevlerine iadesi konusunda talimatları oldu. Bunun üzerine çalışmalar başlatıldı ve tek tek bunlar incelendi. Tabi bu kişilerin tamamı kamu görevlisi değil, bir kısmı atılmış kamu görevli olanlardan, bir kısmı da atılmamış görevine devam ediyor. Kamu görevinden atılmış olanlar 2 bin 138 kişi, bu 11 bin 480 kişi içerisinde. Bunlarla ilgili ilgili bakanlıklar ve diğer kurumlar sırf bu tuzak nedeniyle ByLock'a yönlendirilmiş olup sadece ByLock kullanıcısı gibi göründüğü için görevinden uzaklaştırılmış olanların iadesi yapılacaktır.Ancak ByLock kullanıcısı olarak değerlendirilmediği ve bu nedenle atıldığı sabit olanlar, onlar kendi durumları değerlendirilecek, onlarla ilgili bir iade durumu söz konusu olmayacaktır, bylock dışında başka bir gerekçe yoksa bunların iadesi yapılacaktır. Şu anda kurumlarımız bize bunlarla ilgili çalışmalarını iletiyorlar, iki kurumumuz kaldı, iki kurum da çalışmasını tamamladığı zaman biz, KHK'yı, çıkaracağız. İnşallah yakında bu KHK çıkacaktır" dedi.



"YUNANİSTAN'DAN 8 DARBECİNİN İADESİNİ BEKLİYORUZ"

Bozdağ Yunanistan'dan sekiz darbecinin Türkiye'ye iadesinin beklendiğini söyledi. Bozdağ,"Yunanistan'dan bu sekiz darbecinin ivedilikle Türkiye'ye iadesini beklediğimizi buradan bir kez daha ifade etmek isteriz. Umarız ki davanın esastan görüşülmesi sırasında da bu ikinci derece iltica kurulunun kararı tamamen iptal edilir. Hem sığınma talebi şu anda kabul edilen yürürlüğü durdurulan darbeci hem de diğer darbeciler Türkiye'ye iade edilir. Bunların Türkiye'ye iadesi iki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu gelişmesine katkı sağlayacaktır" diye konuştu.



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