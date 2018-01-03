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DHA ANKARA- Bekir Bozdağ'dan, İran'daki protestolara ilişkin açıklama 

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, İran'da yaşanan protesto gösterileri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bozdağ, açıklamasında Türkiye'nin, şiddet kullanarak iktidarın değiştirilmesine karşı olduğunu söyledi. Bozdağ,...

DHA ANKARA- Bekir Bozdağ'dan, İran'daki protestolara ilişkin açıklama 

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, İran'da yaşanan protesto gösterileri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bozdağ, açıklamasında Türkiye'nin, şiddet kullanarak iktidarın değiştirilmesine karşı olduğunu söyledi.

Bozdağ, twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İran'daki olayları yakından takip ettiğini ifade ederek, provokasyonlara karşı İran halkını sağduyulu olmaya çağırdı. Bozdağ'ın açıklamaları şöyle: "Türkiye, İran'daki olayları yakından takip etmektedir. Türkiye, İran'da huzur,sükun,barış ve istikrarın korunmasını önemsemektedir. İran'ın huzur,sükun,barış ve istikrarı,İran,İran halkı ve bölgemiz için önemlidir. İran'da meydana gelecek,getirilecek kriz, kaos ve çatışmaların İran, İranlılar ve bölgeye zarar vereceği aşikardır. İran'da huzur,sükun,barış ve istikrarın korunması için iktidarın ve halkın; kışkırtma ve provokasyonlara; kurulan ve kurulacak tuzaklara karşı dikkatli, basiretli ve sağduyulu hareket etmesinin gerekliliğini ve önemini bir kez daha vurgulamakta fayda görüyoruz. Türkiye, dış müdahalelerle veya şiddet kullanarak zorla ya da anayasa ve yasaların çizdiği meşru yol dışında başka bir yöntemle iktidara gelmeye de iktidarı değiştirmeye de karşıdır." 


ANKARA () 

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