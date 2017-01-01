DHA ANKARA - Bekir Boğzdağ: Sosyal medya hesaplarından terör örgütlerini övmek suçtur

ADALET Bakanı ve Ak Parti Yozgat Milletvekili Bekir Boğzdağ, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Terör saldırıları öncesi ve sonrası; yazdıkları, yorumları, söyledikleri ve sosyal medya hesaplarındaki mesajlarıyla, terörü, terör örgütlerini, teröristleri ve terör eylemlerini övenlerin ve destekleyenlerin eylemleri, hukukumuza göre suçtur" dedi.

Boğzdağ'ın Tweet'lerinde "Terör örgütü kurma/yönetme, terör örgütü üyeliği, terör örgütüne üye olmamakla beraber terör örgütü adına suç işleme,suçu ve suçluyu övme, terörün ve terör örgütünün propagandasını yapma,suç işlemeye ve kanunlara uymamaya tahrik, halk arasında korku ve panik yaratarak tehdit, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, nefret ve ayrımcılık, hukukumuza göre suçtur ve cezai müeyyidesi vardır. Terör saldırıları öncesi ve sonrası; yazdıkları,yorumları,söyledikleri ve sosyal medya hesaplarındaki mesajlarıyla..., terörü, terör örgütlerini, teröristleri ve terör eylemlerini övenlerin ve destekleyenlerin eylemleri, hukukumuza göre suçtur. Cumhuriyet Savcılarının görevi, suçları soruşturmak, deliller suçun işlendiğine dair yeterli şüphe doğurduğu takdirde kamu davası açmaktır" ifadeleri yer aldı.