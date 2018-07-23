Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı
Eski başkan yeni başkanı tabancayla öldürdü
Eski başkan yeni başkanı tabancayla...
Türk siyasetine örnek İYİ kongre kararı
Türk siyasetine örnek İYİ kongre...
Kayıp Evrim'in annesi, babası ve amcasına gözaltı
Kayıp Evrim'in soruşturmasında flaş gelişme

DHA ANKARA - Bedelli askerliğin 21 güne indirilmesi komisyonda kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen bedelli askerlik düzenlemesinde askerlik süresi 28'den 21 güne indirildi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlanan ve bedelli askerlik düzenlemesini de içeren kanun teklifinin ilk...

DHA ANKARA - Bedelli askerliğin 21 güne indirilmesi komisyonda kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen bedelli askerlik düzenlemesinde askerlik süresi 28'den 21 güne indirildi.
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlanan ve bedelli askerlik düzenlemesini de içeren kanun teklifinin ilk iki maddesi kabul edildi. Kabul edilen ilk maddeye göre, yurt dışında yaşayan Türkler bedelli askerlik için 2 bin Euro karşılığında Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilecek uzaktan eğitimi alarak askerlik görevini tamamlamış olacak.
Teklifin ikinci maddesinde ise daha önce 28 gün olarak belirlenen 25 yaş sınırlı bedelli askerlik süresinin 21 güne indirilmesi için AK Parti imzasıyla önerge verildi. Kabul edilen önerge ile bedelli askerlik eğitim şartı 21 güne indirilirken, ücret 15 bin TL olarak belirlendi.
Haber: Nursima KESKİN / ANKARA,()

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328