DHA ANKARA- BBP Lideri Destici, milletvekilliği adaylık başvurusunu yaptı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, genel seçimler için milletvekilliği adaylık başvurusunu yaptı.



BBP'de, 24 Haziran'da yapılacak genel seçimler için milletvekilliği aday adaylığı başvuruları başladı. Genel Başkan Destici, parti genel merkezinde kurulan masada, adaylık başvurusunu gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinin hayırlı olmasını dileyen Destici, "Ben de bugün milletvekilliği aday başvurusunda bulundum. İnşallah, hayırlara vesile oldun, diliyorum. Bütün arkadaşlarıma beni yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Partimiz 81 il de seçimlere hazırdır. Bütün adaylık başvuruları, genel merkezimizde ve il teşkilatlarımızda kabul edilmektedir. İllerden alınan başvurular, genel merkezimize getirilecektir. BBP, 25 yıllık bir siyasi partidir. Bu deneyimimizi seçim sürecinde taşıyacağız. İnşallah BBP, bu seçimlere damgasını vuracaktır" dedi.



'DURUŞUMUZUN ARKASINDAYIZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün yapacağı görüşme sorulan Destici, "Biliyorsunuz bugün ki Cumhurbaşkanı'mız ile görüşmemizin içeriği de ittifak meselesi. BBP, ittifaklar gündeme geldiği günden itibaren 'cumhur ittifakı'nı doğru bulduğunu, desteklediğini, bu ittifakın yanında olduğunu durduğunu ve bu ittifakın içinde yer alacağını çok açık kamuoyuna duyurdu. Bu duruşumuzun arkasındayız. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanı ile yapacağımız görüşmede, BBP'nin ittifak içerisinde hangi şekilde yer alacağına ve bundan sonraki süreçte inanıyorum ki daha da netleşmiş olacak" diye konuştu.



‘GÜL’ÜN ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLAYACAĞINI TAHMİN EDİYORUM’



Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül isminin konuşulmasıyla ilgili görüşü sorulan BBP Lideri Destici, şunları söyledi:



"Ben, bu son yaşananları değerlendirdikten sonra Sayın Gül'ün bugün ya da yarın muhtemelen aday olmayacağı noktasında açıklamada bulunacağını tahmin ediyorum. Yani benim düşüncem bu şekilde. Çünkü hem İYİ Parti'nin Genel Başkanı Sayın Akşener'in adaylıkta devam ediyor olması hem CHP'nin içerisinden Gül ismi üzerine oluşan itirazlar dolayısıyla ben Sayın Gül'ün kendisine daha da fazla yıpratmama adına, ben birkaç gün içerisinde aday olmayacağını kamuoyu ile paylaşacağını düşünüyorum."

Görüntü dökümü:

-Destici'nin başvurusu

-Destici'nin açıklamaları

-Detay

Mustafa TURAPOĞLU- Gizem KARADAĞ/ANKARA, ()