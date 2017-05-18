DHA ANKARA- Batı kesimlerde yerel kuvvetli yağışlara dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra batı kesimlerde etkisini arttıracak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Denizli, Manisa ile İzmir , Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Burdur, Isparta, Balıkesir'in güneyi ile Eskişehir'in güney çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğini açıkladı. Meydana gelebilecek sel, su baskını,yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Haber: ANKARA()

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