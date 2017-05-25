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DHA ANKARA - Başkentteki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

ANKARA İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı ve yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurduğu yönündeki bilgiler doğrultusunda, M.T. isimli kişinin...

DHA ANKARA - Başkentteki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

ANKARA İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı ve yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurduğu yönündeki bilgiler doğrultusunda, M.T. isimli kişinin adresinde ve arabasında yapılan aramalarda; satışa hazır hale getirilmiş 631,5 gram uyuşturucu-uyarıcı eroinle 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli M.T, salı günü gönderildiği Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. 
Ankara Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama, şöyle: 
"Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilimiz genelinde uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik bilgi toplama ve sokak çalışmalarında, M.T. isimli şahsın Altındağ ilçesindeki ikametinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı ve aynı zamanda yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurduğu yönündeki bilgiler doğrultusunda şahsın adresinde ve arabasında yapılan aramalarda; satışa hazır hale getirilmiş toplamda 631,5 gram uyuşturucu-uyarıcı eroin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 1 adet şarjör, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan 1 adet hassas terazi ve 1 adet makas ele geçirilmiştir. M.T isimli şüpheli şahıs, TCK 188. maddesi gereğince 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlama' ve 6136 S.K.M. suçundan işlem yapılarak 23.05.2017 Salı günü gönderildiği Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği hâkimlikçe tutuklanmıştır"

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Haber: ANKARA, () 

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