DHA ANKARA - Başkentte poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

ANKARA'nın Polatlı İlçesi'nde, okula giden öğrenciler tarafından, poşet içerisinde yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu. Polatlı'nın Esentepe Mahallesi'ndeki Akasya Sokak üzerinde, sabah okula giden 2 öğrenci, bir duvar kenarına bırakılan poşeti fark etti. Merakla poşeti açan çocuklar, kar üzerinde donmuş haldeki bebek cesediyle karşılaştı. Büyük korku yaşayan çocuklar, durumu yakınlarına haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından bebek cesedi, Adli Tıp morguna gönderilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Poşet içindeki bebek cesedinin görüntüleri

-Çocukların olayı anlatması

-Bebek cesedini bulan çocuklar

-Olay yerindeki bir adamın çocukların başından geçenleri anlatması

Haber: ANKARA, ()