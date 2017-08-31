Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli silahla yaralandı
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli...
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 82.5 arttı
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde...
ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
ABD'de kütüphaneyi silahlı saldırı, ölü...
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu çocuklara aşılanmalı
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu...

DHA ANKARA- Başkentte patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu 

Ankara'da bir otomobilin arkasına tutunarak ilerleyen patenli gençlerin trafikteki tehlikeli oyunu cep telefonu kamerasına yansıdı. Başkentin Anadolu Meydanı'nda akan trafikte bir otomobilin arkasına tutunarak ilerleyen 5 patenli gencin kendi...

DHA ANKARA- Başkentte patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu 

Ankara'da bir otomobilin arkasına tutunarak ilerleyen patenli gençlerin trafikteki tehlikeli oyunu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başkentin Anadolu Meydanı'nda akan trafikte bir otomobilin arkasına tutunarak ilerleyen 5 patenli gencin kendi hayatlarını ve trafiği tehlikeye attığı  anlar, sürücüler tarafından telefonla kaydedildi. Bir otomobilin arkasına tutunan gençler, bir süre bu şekilde ilerledi. Gençler Beşevler yönüne doğru bu tehlikeli yolculuğa devam etti.


Görüntü dökümü:

-5 gencin otomobil arkasına tutunması (cep tel.)


ANKARA,()
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314