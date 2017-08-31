DHA ANKARA- Başkentte patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu 

Ankara'da bir otomobilin arkasına tutunarak ilerleyen patenli gençlerin trafikteki tehlikeli oyunu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başkentin Anadolu Meydanı'nda akan trafikte bir otomobilin arkasına tutunarak ilerleyen 5 patenli gencin kendi hayatlarını ve trafiği tehlikeye attığı anlar, sürücüler tarafından telefonla kaydedildi. Bir otomobilin arkasına tutunan gençler, bir süre bu şekilde ilerledi. Gençler Beşevler yönüne doğru bu tehlikeli yolculuğa devam etti.



Görüntü dökümü:

-5 gencin otomobil arkasına tutunması (cep tel.)



ANKARA,()

