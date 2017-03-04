DHA ANKARA - Başkentte otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ GÜVENLİK KAMERASINDA

ANKARA'da hızla gelen bir aracın karşıdan karşıya geçmekte olan bir kadına çarparak, yaralanmasına sebep olduğu kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza geçtiğimiz hafta Ankara'nın Mamak İlçesi'nde, Mutlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, karşıdan karşıya geçmek isteyen 43 yaşındaki Kezban Yıldırım isimli kadına, hızla gelen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kadın, aracın altında kalarak, metrelerce sürüklendi. Araç daha sonra orta refüjde bulunan trafik levhasına çarparak durabildi. Kazanın etkisiyle hareketsiz kalan kadına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kezban Yıldırım'ın vücudunda kırıklar olduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza sırasında evde olan ve haberi alınca koşarak, hastaneye giden Erdal Yıldırım, eşinin sabah 07:00 sularında evden çıktığını ve 20 dakika sonra kaza haberini aldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hastaneye geldik o anki durumunu görünce şok olduk bizde. Kamera kayıtlarına baktığımız zaman yayanın suçsuz olduğunu görüyoruz. Sürücünün 3 aracın sığacağı şeridi bırakıp direk ortadan gelerek eşimi 20 metre sürüklediğine ve eşimin mucize eseri kurtulduğuna şahit oldum. Allah çocuğumuza, bize, sevenlerine bağışladı. Durumu kritik hareketsiz halde yatıyor"

Henüz 2,5 yaşında bir kız çocuğu olan talihsiz kadının ağır yaralanmasına sebep olan sürücüden şikayetçi olduklarını belirten Erdal Yıldırım, "Şu anda serbest olduğunu duydum. Buna da anlam veremiyorum. İnsanın başına gelmeyince anlayamıyor. İnşallah böyle bir şey başkalarının başına da gelmez. Benim kahvaltımı hazırlayıp vedalaşıp, güle güle dediğim eşimin ölüsüyle karşılaşabilirdim. Her sabah işine zevkle giden birisiydi" dedi. Bilinci yerinde olan fakat belden aşağısını hissetmeyen Kezban Yıldırım'ın hastanede tedavisi sürüyor.

Görüntü Dökümü

------------------------------

-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Kaza Anı

-Yaralı kadının eşi ile röportaj

Haber: Muhammet BAYRAM / ANKARA, ()