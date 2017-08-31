Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD Rusya Başkonsolosluğunu kapatıyor
ABD Rusya Başkonsolosluğunu kapatıyor
Kars'ta 5 terörist öldürüldü
Kars'ta 5 terörist öldürüldü
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli silahla yaralandı
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli...
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 82.5 arttı
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde...

DHA ANKARA- Başkentte kurbanlık koyun sahiplerini akan trafikte peşinden koşturdu 

Ankara'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık koyun sokakları birbirine kattı. Çevrede bulunan vatandaşların kurbanlık koyunu yakalamak için seferber olması renkli görüntülere sahne oldu. Uzun uğraşlar sonucu yakalanan koyun sahibi tarafından...

DHA ANKARA- Başkentte kurbanlık koyun sahiplerini akan trafikte peşinden koşturdu 

Ankara'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık koyun sokakları birbirine kattı. Çevrede bulunan vatandaşların kurbanlık koyunu yakalamak için seferber olması renkli görüntülere sahne oldu. Uzun uğraşlar sonucu yakalanan koyun sahibi tarafından götürüldü. 

Altındağ ilçesi Aydınlıkevler Çevreli Caddesi üzerinde bir anda sahibinin elinden kurtulan koyun kaçarak caddede ilerlemeye başladı. Koyun, peşinden koşanları atlattıktan sonra trafikte hızla ilerledi. Zaman zaman trafikte ilerleyen araç sürücüleri de kaçan koyunu yakalamak için seferber oldu. Bir binanın bahçesine giren koyunu orada sıkıştırarak yakalamak isteyen sahiplerinin çabaları yine başarısız oldu. Koyun oradan da kurtularak hızla caddeden karşı binanın önünde bulunan kahvehanenin önüne geçti. Orada bulunan vatandaşların müdahalesi sonucu yakalanan koyun sahiplerine teslim edildi. 

Görüntü dökümü
-Koyunun kaçması
-Araç sürücülerinin müdahalesi
-Vatandaşların koyunu kovalaması 
-Kaçan koyunun yakalanması
-Detaylar 

Muhammet BAYRAM / ANKARA,() 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314