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DHA ANKARA - Başkentte iş adamının evine silahlı saldırı

ANKARA'nın Çankaya İlçesi’nde bulunan Yaşamkent mahallesinde yaşayan iş adamı Hakan K.'nın evine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olay, gece 03.30 sıralarında Yaşamkent...

DHA ANKARA - Başkentte iş adamının evine silahlı saldırı

ANKARA'nın Çankaya İlçesi’nde bulunan Yaşamkent mahallesinde yaşayan iş adamı Hakan K.'nın evine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay, gece 03.30 sıralarında Yaşamkent Mahallesi Özlükent sitesi içerisinde yaşadı. Çok sayıda evin bulunduğu site içerisine giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından, iş adamı Hakan K'nın evine silahlı saldırı düzenlendi.  Saldırıda evin ikinci katında bulunan balkondaki camlar, isabet eden kurşun sonrası patladı. Hakan K.'nın silahlı saldırıya silahla karşılık vermesi sonrası saldırganlar olay yerinden kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde, olay yerinde saldırıda kullanılan bir Kalaşnikof tüfek ile çok sayıda boş kovan bulundu.
Polis saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişileri yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Saldırıya uğrayan evden görüntü
-Polis ekiplerinin incelemeleri
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA,()

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