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DHA ANKARA - Başkentte 'Anayasa değişikliğine hayır' eylemi

 TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yarın ikinci turu görüşülecek olan anayasa değişiklik teklifine karşı STK'lardan oluşan bir grup, 'kırmızı kart' eylemi yaptı. CHP tarafından başlatılan 'Ayağa kalkıyoruz' isimli eylemlerin...

DHA ANKARA - Başkentte 'Anayasa değişikliğine hayır' eylemi

 TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yarın ikinci turu görüşülecek olan anayasa değişiklik teklifine karşı STK'lardan oluşan bir grup, 'kırmızı kart' eylemi yaptı. CHP tarafından başlatılan 'Ayağa kalkıyoruz' isimli eylemlerin ilki, dün Yüksel Caddesi'nde CHP'li milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilmişti. 'Kırmızı kart' eylemi ise Ankara'daki açık alanlarda gösteri yasağı nedeniyle Yüksel Caddesi civarında bulunan kafelerde gerçekleştirildi. Üzerlerinde 'Hayır' yazılı kırmızı dövizlerle yürüyüş yapan grup, anayasa değişikliğine tepki gösterdi. Grup daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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-CHP'li vekillerin açıklaması

-Ayağa kalkarak protesto

-Kırmızı dövizlerle yürüyüş

-Grubun şarkı söyleyişi

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Tahsin GÜNER - Kamera: Muhammet BAYRAM / ANKARA, ()

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