DHA ANKARA - BAŞKENT'TE TRAFİK KAZASI: 1’İ AĞIR 2 YARALI

ANKARA’da kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarptı. Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Çankaya ilçesi İsmet İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 ABA 333 plakalı otomobil, Kara Kuvvetleri Komutanlığı önünde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ile birlikte otomobildeki 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü, diğer yaralının ise iyi olduğu öğrenildi. Kazadan nedeniyle İsmet İnönü Bulvarı'nın Kızılay istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Otomobilden görüntü

- Polis ekiplerinin çalışması

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER / ANKARA,()