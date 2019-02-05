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DHA ANKARA - BAŞKENT'TE ŞÜPHELİ 'ÇUVAL' PANİĞİ

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan İl Jandarma Komutanlığı ve İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın önündeki şüpheli 'çuval' polisi alarma geçirdi. Caddenin, yaya geçişine ve araç trafiğine kapatılmasının...

DHA ANKARA - BAŞKENT'TE ŞÜPHELİ 'ÇUVAL' PANİĞİ

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan İl Jandarma Komutanlığı ve İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın önündeki şüpheli 'çuval' polisi alarma geçirdi. Caddenin, yaya geçişine ve araç trafiğine kapatılmasının ardından fünye ile patlatılan çuvaldan 'çöp' çıktı.
Olay, gece yarısı Çamlıca Mahallesi 408. Cadde'de meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı ile İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı arasındaki cadde üzerinde 'şüpheli paket' ihbarı alan polis, hemen olay yerine geldi. Güvenlik önlemleri alan ekipler, caddeyi çift taraflı olarak yaya geçişi ile araç trafiğine kapattı. Önlem amaçlı olay yerine sağlık ekibi de olay yerine çağırdı. Daha sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanları, yaptıkları incelemelerin ardından çuvala fünye yerleştirdi. Şüpheli paket, "Birazdan patlama olacak, açıkta durmayın" uyarsının ardından fünye ile kontrollü olarak patlatıldı. Ekiplerin yaptığı incelemede, çuvalın içerisinde 'çöp' olduğu belirlendi. İncelemelerin ardından cadde yeniden araç trafiğine açıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Caddenin araç trafiğine kapatılması
- Polislerin güvenlik önlemleri
- Sağlık ekiplerinden görüntü
- Bomba imha uzmanının çalışmasından görüntü
- Uzman ekibin uyarıları
- Şüpheli çuvalın fünye ile patlatılma anı
-  Genel detay
Haber-Kamera: Fatih POYRAZ / ANKARA,()

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