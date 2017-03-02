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DHA ANKARA - Başkan Gökçek'ten Asbestle ilgili mahkeme kakarına tepki (2)

İHALEYİ ALAN FİRMA ASBEST KONUSUNDA EN ÖNEMLİ UZMANI GETİRDİ Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Maltepe'deki Havagazı Fabrikası'nın kaldırılması ihalesini alan firmanın, söküm işlemi için konunun en önemli uzmanlarından...

DHA ANKARA - Başkan Gökçek'ten Asbestle ilgili mahkeme kakarına tepki (2)

İHALEYİ ALAN FİRMA ASBEST KONUSUNDA EN ÖNEMLİ UZMANI GETİRDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Maltepe'deki Havagazı Fabrikası'nın kaldırılması ihalesini alan firmanın, söküm işlemi için konunun en önemli uzmanlarından birisi olan Rahmi Baysal'ı işin başına getirdiğini bildirdi. Başkan Gökçek, Twitter hesabından, Havagazı Fabrikası'ndaki söküm işlemleriyle ilgili süreç ve izlenen yola ilişkin ayrıntılı bilgi ve belgeleri de takipçileriyle paylaştı. Baysal'ın, Türkiye'nin dört bir tarafında gerçekleştirdiği asbest söküm, temizlik ve eğitimlerle dolu portföyünü de paylaşan Başkan Gökçek, Havagazı Fabrikası'nın söküm işlemini yapan firmaya ve işin başındaki uzmana ilişkin bilgileri de mesaj olarak attı. Başkan Gökçek, "İhaleyi alan firma, işin başına Türkiye'nin asbest konusunda en önemli uzmanlarından biri olan Rahmi Baysal'ı getirdi" diyerek, Baysal'ın portföyünü paylaştı. Başkan Gökçek'in, Baysal'ın, ODTÜ başta olmak üzere termik santraller, gemi ve askeri bölgelerde gerçekleştirdiği çalışmalardan bazılarını içeren bilgileri aktardı.

SÖKÜM İŞLEMİNİN İŞ PLANINI DA YAYINLADI

Havagazı Fabrikası'nın kaldırılması işlemine ilişkin Rahmi Baysal'ın hazırladığı belgeyi de paylaşan Başkan Gökçek, 'Yapılacak iş, bilimsel çalışmayla neticelendirilecek... İşte işin yöntemi' ifadelerinin ardından, söküm işleminin tüm ayrıntılarının yer aldığı, işi yapacak 11 kişilik isim listesi ve işin başlama tarihi ile 30 günlük tahmini süresinin yer aldı belgeyi de açıkladı.

Haber: Adem YAZICI / ANKARA ,()

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