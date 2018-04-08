DHA ANKARA-  Başbakın Yıldırım, Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah ile bir araya geldi

Başbakan Binali Yıldırım, Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah ile görüştü.
Görüntü Dökümü
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-Görüşmeden detaylar
Haber: ANKARA ()
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Başbakan Binali Yıldırım, Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah ile görüştü. Görüntü Dökümü ----------------------- -Görüşmeden detaylar Haber: ANKARA () ===================================
08 Nisan 2018 Pazar 13:41
Başbakan Binali Yıldırım, Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah ile görüştü.
Görüntü Dökümü
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-Görüşmeden detaylar
Haber: ANKARA ()
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