Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ünlü işadamının kızı da saldırıda öldü
Lübnan heyeti Reiana saldırısı için...
'Adli Google' hayata geçti
'Adli Google' hayata geçti
Rus diplomatlar Washington’u terk etti
Rus diplomatlar Washington’u terk etti
Yeni yıla dolar 3.54, euro da 3.72 liranın üzerinde başladı
Yeni yıla dolar 3.54, euro...

DHA ANKARA - Başbakanlık: Halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek paylaşım yapanlarla ilgili yasal süreç başladı

ANKARA, () BAŞBAKANLIK, yaptığı yazılı açıklamada 31 Aralık gecesi İstanbul’da meydana gelen saldırı sonrası, sosyal medyada ayrımcılık içeren paylaşımlar için yasal sürecin başladığını duyurdu. Açıklamada ‘’31...

DHA ANKARA - Başbakanlık: Halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek paylaşım yapanlarla ilgili yasal süreç başladı

ANKARA, () BAŞBAKANLIK, yaptığı yazılı açıklamada 31 Aralık gecesi İstanbul’da meydana gelen saldırı sonrası, sosyal medyada ayrımcılık içeren paylaşımlar için yasal sürecin başladığını duyurdu.



Açıklamada ‘’31 Aralık gecesi İstanbul’da meydana gelen menfur saldırı sonrası ne yazık ki, sosyal medyada birtakım ayrımcılık içeren paylaşımlara yer verildiği görülmektedir.  Değerler ve yaşam tarzları üzerinden yapılan eleştirilerin, kutuplaşmaya sevk edici paylaşımların teröre hizmet edeceği unutulmamalıdır. Milli birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu şu günlerde, terör eylemlerini haklı gösterebilecek bu tür söylemler tehlikeli birer tuzaktır. Beka mücadelesi verdiğimiz şu günlerde kurulan bu ucuz tuzaklara karşı vatandaşlarımızın duyarlı olması gerekmektedir. Ülkemizin ve milletimizin menfaatleriyle bağdaşmayan bu tür paylaşımlar, aynı zamanda suç teşkil edebilecektir. Halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek bu paylaşımları yapanlarla ilgili yasal süreçlerin başladığını kamuoyunun bilgisine sunarız’’ ifadeleri yer aldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55