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DHA ANKARA - Başbakan Yıldırım’dan MHP lideri Bahçeli’ye teşekkür

 MECLİS, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümünün görüşmelerinde, dün yaklaşık 9 saat mesai yaptı. TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifinin maddelerine geçilmesinin,...

DHA ANKARA - Başbakan Yıldırım’dan MHP lideri Bahçeli’ye teşekkür

 MECLİS, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümünün görüşmelerinde, dün yaklaşık 9 saat mesai yaptı.

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifinin maddelerine geçilmesinin, 338 oyla kabul edilmesinin ardından Başbakan Binali Yıldırım, oturduğu AK Parti sıralarından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Genel Kurul salonundaki grup sırasında oturduğu yere giderek, MHP Lideri'ne teşekkür etti. Yıldırım ve Bahçeli, tokalaşmalarının ardından bir süre sohbet etti.

HDP'Lİ VEKİLLER OY KULLANMADI

Öte yandan, Meclis Genel Kurulu'nda, teklifin maddelerine geçilmesine dair gizli oylamada, 480 oy kullanıldı. Teklifin maddelerine geçilmesi 338 oyla kabul edilirken, 134 milletvekili ret oyu verdi. Oylamada 2 oy çekimser, 5 oy boş kullanılırken, 1 oy da geçersiz sayıldı. HDP'li milletvekilleri oy kullanmadı.

Kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için Meclis'in bugün saat 15.00’te toplanması kararıyla birleşim, gece yarısı saat 01.22’de sona erdi.

Görüntü Dökümü:

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-Fotoğraflar

Haber: Ümit KOZAN / ANKARA, ()

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