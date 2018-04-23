DHA ANKARA - Başbakan Yıldırım: Yalana karşı çok titizim

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Meclis 23 Nisan Resepsiyonu'nda gazetecilerin sorunlarını yanıtladı. Başbakan Yıldırım, Genel Kurul'da bugün yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada "Yalana karşı çok titizim ama gözümün içine baka baka yalan söyleyenlere asla müsamaha göstermem" dedi. Başbakan Yıldırım, CHP’den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin, bunu demokrasi adına yaptıklarını söylemesinin hatırlatılması üzerine de “Yersen" ifadesini kullandı.