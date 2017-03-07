DHA ANKARA - Başbakan Yıldırım, Ürdün Başbakanı El-Mulki'yi resmi törenle karşıladı

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Ürdün Başbakanı Hani El-Mulki'yi Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşıladı.
Görüntü Dökümü:
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-Resmi karşılama töreninden görüntüler
Haber: ANKARA, ()
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Ürdün Başbakanı Hani El-Mulki'yi Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşıladı. Görüntü Dökümü: -------------------------- -Resmi karşılama töreninden görüntüler Haber: ANKARA, ()
07 Mart 2017 Salı 12:55
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Ürdün Başbakanı Hani El-Mulki'yi Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşıladı.
Görüntü Dökümü:
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-Resmi karşılama töreninden görüntüler
Haber: ANKARA, ()
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