DHA ANKARA - BAŞBAKAN YILDIRIM, TÜRK-İŞ HEYETİNİ KABUL ETTİ

Başbakan Binali Yıldırım, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşme, Başbakanlık Resmi Konutu'nda basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Ankara ()
Başbakan Binali Yıldırım, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşme, Başbakanlık Resmi Konutu'nda basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Ankara ()
25 Aralık 2017 Pazartesi 23:39
Başbakan Binali Yıldırım, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşme, Başbakanlık Resmi Konutu'nda basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Ankara ()
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