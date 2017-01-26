Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ak Parti Yüksekova İlçe Başkan 4 kişinin saldırısına uğradı
AKP Yüksekova İlçe başkanına saldırı
YSK bu hafta içerisinde referandum tarihini açıklar
YSK bu hafta içerisinde referandum...
Silahla vurulmuş 3 erkek cesedi bulundu 
Silahla vurulmuş 3 erkek cesedi...
Trump, 'Meksika duvarı' kararını imzaladı
ABD ile Meksika arasına duvar

DHA ANKARA- Başbakan Yıldırım: Taşınır Rehni Kanunu'nu bazı bankalar anlamamışlar

Başbakan Binali Yıldırım, Dünya Gümrük Günü etkinliklerine katılarak açıklamalarda bulundu. Yıldırım konuşmasında 1 Ocak tarihi itibariyle yürürlüğe giren Taşınır Rehni Kanunu'nu hatırlatarak," Taşınır malların teminata...

DHA ANKARA- Başbakan Yıldırım: Taşınır Rehni Kanunu'nu bazı bankalar anlamamışlar

Başbakan Binali Yıldırım, Dünya Gümrük Günü etkinliklerine katılarak açıklamalarda bulundu. Yıldırım konuşmasında 1 Ocak tarihi itibariyle yürürlüğe giren Taşınır Rehni Kanunu'nu hatırlatarak," Taşınır malların teminata konu olması çok büyük bir rahatlık. Bazı bankalar görüyorum ki, bunu anlamamışlar. Ne yazık ki bunlardan birisi de kamu bankası. Bununla ilgili nazlanıyorlar. Bu teminat olur mu altından hava geçiyor su geçiyor diye bin bir mazeret. Kardeşim kanun çıktıysa uygulayacaksınız" ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, Dünya Gümrük Günü, etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programda konuştu. Başbakan Yıldırım'ın konuşmasında şu ifaedeler yer aldı: "1 Ocak tarihi itibariyle Taşınır Rehni Kanunu'nun çıkarıldığını kaydeden Binali Yıldırım, "Bu çok sessiz sedasız oldu ama bu bir devrimdir. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde teminat sorunu en büyük sorundur. Bu taşınır malların teminata konu olması çok büyük bir rahatlık. Bazı bankalar görüyorum ki, bunu anlamamışlar. Ne yazık ki bunlardan birisi de kamu bankası. Bununla ilgili nazlanıyorlar. Bu teminat olur mu altından hava geçiyor su geçiyor diye bin bir mazeret kardeşim kanun çıktıysa uygulayacaksınız. uygulamassanız irade gereği neyse yapar. Size demiş miyiz orada büyükbaş, küçükbaş hayvanı varsa torna tezgahı varsa, silahı varsa hepsini teminata alacaksınız. Birazda siz taşın altına elinizi koyun. Hep niye milletten bekliyorsunuz ? Amerika Başkanı oturdu yerine, dünya piyasalarındaki bu dalgalanmalarda sona erecek" açıklamalarında bulundu."



-Başbakan Yıldırım'ın açıklamaları

Haber: Aliye ULUSOY/ANKARA ()

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.