DHA ANKARA - Başbakan Yıldırım Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ahmed Al-Jubeir'i kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel Bin Ahmed Al-Jubeir’i çankaya köşkü'nde kabul etti.
Görüntü Dökümü:
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-Kabul'den
Başbakan Binali Yıldırım Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel Bin Ahmed Al-Jubeir’i çankaya köşkü'nde kabul etti. Görüntü Dökümü: ---------------------------- -Kabul'den
08 Şubat 2017 Çarşamba 17:09
Başbakan Binali Yıldırım Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel Bin Ahmed Al-Jubeir’i çankaya köşkü'nde kabul etti.
Görüntü Dökümü:
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-Kabul'den
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