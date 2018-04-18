DHA ANKARA - Başbakan Yıldırım : Süreç hemen başlayacak

Başbakan Binali Yıldırım, "Süreç hemen başlayacak. Mecliste teklif olarak verilmesi gerekiyor. Komisyondan geçecek, daha sonra da Genel Kurul'da görüşülecek. Memleketin işlerinin durmaması, konunun ülkenin gündeminden biran önce düşmesi açısından en kısa tarih, ülke için, memleket için en güzel, en iyi tarihtir. O bakımdan 24 Haziran tarihi, güzel bir tarihtir" dedi.

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-Başbakan Yıldırım'ın açıklamaları

Haber :ANKARA ()

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