DHA ANKARA - Başbakan Yıldırım, Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hamid'le görüştü

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı İbrahim Mahmud Hamid ile Çankaya Köşkü'nde görüştü.
Görüntü Dökümü:
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-Görüşmeden görüntüler
Haber: ANKARA, ()
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı İbrahim Mahmud Hamid ile Çankaya Köşkü'nde görüştü. Görüntü Dökümü: ----------------------------- -Görüşmeden görüntüler Haber: ANKARA, ()
25 Mayıs 2017 Perşembe 15:18
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı İbrahim Mahmud Hamid ile Çankaya Köşkü'nde görüştü.
Görüntü Dökümü:
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-Görüşmeden görüntüler
Haber: ANKARA, ()
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