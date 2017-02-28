DHA ANKARA - Başbakan Yıldırım, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Ljajıc'i kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, Sırbistan Başbakan Yardımcısı, Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic'i Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Kabulde, Sırbistan ile ikili ilişkiler , siyasi ve ekonomik veçheler, FETÖ'yle mücadele ve bölgesel meselelerin ele alındığı bildirildi. Türkiye ile Sırbistan arasında, Balkanlarda barış ve istikrarın kalıcı hale getirilmesine yönelik işbirliğinin pekiştirilmesi hususundaki kararlılığın ifade edildiği belirtildi. Konuk Başbakan Yardımcısı Ljajic'ın , görev alanındaki ticaret, turizm ve telekomünikasyon konuları başta olmak üzere, Sırbistan ile ikili ilişkilerin her alanda daha da güçlendirilmesi yönündeki iradesini bir kez daha vurguladığı, Türkiye ile bölgesel konulardaki işbirliğinin sürdürülmesine verdikleri önemin altını çizdiği kaydedildi.

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